Jessica Bueno rompe su silencio respecto a Jota Peleteiro: «He sentido sensación de abandono»

Podría decirse que el 2022 no ha acabado de la mejor de las maneras, en lo que al amor se refiere, para Jessica Bueno. Era durante el pasado mes de noviembre cuando salía a la luz una información que apuntaba a que la ex de Kiko Rivera y Jota Peleteiro habían puesto punto final a su historia de amor después de una década de unión. Algo totalmente inesperado para el panorama nacional y que la modelo intentaba ocultar a toda costa al postear una serie de stories en familia, que sin embargo, de poco servían, ya que unas horas más tarde el ex futbolista rompía su silencio para admitir esta ruptura, alegando que se trataba de un acuerdo mutuo y siempre pensando en el bienestar de sus hijos en común.

Sea como fuere, el 2023 parece haber comenzado repleto de oportunidades para la influencer, razón por la que ha querido abandonar la hermeticidad que la ha caracterizado durante las últimas semanas para desvelar cómo ser encuentra después de todo lo acontecido en tan poco tiempo: «Llega una nueva etapa en la que me voy a centrar en mí y en luchar por todo lo que siempre he querido lograr por mí misma», ha comenzado diciendo Jessica, con las pilas cargadas en una entrevista que dará mucho de qué hablar.

En su charla para ¡Hola!, Bueno ha hablado con contundencia sobre su ruptura con Jota, aunque tiene «buenas sensaciones» con respecto a lo que está por venir: «Nada es inesperado, pero sí que en mi caso la familia era lo más importante. Hubiera luchado, pero como te digo, hay que respetar y aceptar lo que Dios nos tiene deparado en nuestra vida. Estoy convencida de que todo pasa por un motivo», ha declarado, bastante segura de sí misma aunque confesando haberse sorprendido ante la decisión de ruptura por parte de su ex pareja.

Todo este proceso de separación no ha sido nada fácil para la ex del DJ, y así lo ha demostrado ella misma: «Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero gracias a mi psicóloga, a mi familia y a todos los miles de mensajes que he recibido desde que se hizo público, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo». Unas palabras con las que aclara que el hecho de tomar caminos separados con respecto al ex jugador del Eibar no entraba en sus planes, aunque ahora parece estar mucho más recuperada del varapalo: «En la primera etapa del duelo sí, pero con ayuda y cariño, tu actitud cambia». Y es que, según apunta el medio citado, se trata de una nueva Jessica que nada tiene que ver con la anterior: «Me siento más madura, más mujer, más fuerte, con las ideas claras. Quiero que se conozca otra faceta mía, no solo la de madre, sino también la de mujer. Estoy muy comprometida con mis hijos, pero eso ya lo saben ellos», zanjaba, dando paso a una nueva etapa con la mayor de las sonrisas.