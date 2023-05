Así es la joven influencer con la que relacionan a Pedri: amante de las cámaras de televisión

Se acabaron los secretos. El equipo de investigación de ‘Socialité’, programa presentado por Nuria Marín y María Patiño, ha sacado a la luz una historia muy jugosa. Pedri, la nueva estrella del F.C.Barcelona habría encontrado el amor. Supuestamente ha estado en un hotel con una joven y no han salido de la habitación durante tres días, pero la cosa no termina ahí. Un conocido medio digital maneja otra información. El jugador se habría quedado prendado de una influencer catalana. Una experta en moda que adora las cámaras y que es un rostro conocido por muchos.

Los secretos de Pedri, al descubierto

Pedri y Gavi son las jóvenes promesas del F.C.Barcelona. Jóvenes, atractivos, con talento y con dinero. Las ofertas amorosas no les faltan. Supuestamente Gavi ya ha encontrado el amor. En TikTok circulan unas imágenes suyas con la influencer Ana Pelayo, una gran amante del fútbol. Ahora sabemos que Pedri también habría caído rendido a los encantos de Instagram. Él también está interesado en otra estrella de la citada red. Antes de desvelar su nombre recordemos que ya se le relacionó con un rostro muy conocido de Telecinco: con Tania Déniz, participante de ‘La isla de las tentaciones’.

El romance entre Tania y Pedri no duró demasiado, entre otras cosas porque el futbolista ya le había echado el ojo a otra joven. Estamos hablando de Abril Cols, quien acumula más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Abril llamó la atención de la prensa del corazón porque era novia de Fermín Alguerete, un piloto de Moto2. Rompió con él porque le pilló intercambiándose mensajes con otras chicas en un tono demasiado cariñoso. Ha estado soltera hasta que Pedri se ha cruzado en su camino, al menos eso confirma ‘El Nacional’.

Todas las dudas sobre el futbolista

Hay dos versiones. Por un lado se dice que Pedri sigue conociendo a Abril Cols, pero también hay quien asegura que ya no tienen relación. De ahí que ‘Socialité’ haya pillado el futbolista en un hotel de Barcelona con una joven desconocida. El influencer Abel Planelles garantiza que la historia de amor de Pedri con Abril ha existido, de hecho Fermín Alguerete lo ha confirmado. El exnovio de la modelo ha perdido la paciencia cuando la ha visto en el campo del Barça y lo ha contado todo.

No podemos olvidar que el deportista todavía no ha reconocido nada, así que oficialmente sigue soltero. Todo hace pensar que no se pronunciará sobre el tema. Le han advertido de que debe estar lejos de ciertos escándalos, pero nadie puede escapar de los paparazzi.

Lorena Ramiro, la otra afortunada

Pedri es uno de los futbolistas más deseados del momento y parece que siente cierta afición por las influencers. En su lista nos solo está Tania Déniz y Abril Cols. En ‘Soicialité’ aseguran que ha estado “tres días casi sin salir de la habitación de un hotel” con Lorena Ramiro, otra experta en redes. “Están todos los días en la habitación. Ella debía estar ya en la habitación esperando, porque él llegó solo y la habitación estaba a nombre de ella”, cuentan en el programa.