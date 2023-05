El lío amoroso entre un crack del Barça, un piloto de motos y dos famosas influencers

Lío amoroso a cuatro. Tania Déniz, conocida influencer canaria y concursante de la penúltima edición de La isla de las tentaciones, ha subido varias fotos y vídeos recientemente con Fermín Aldeguer, piloto de motociclismo que hasta hace poco era novio de la tiktoker Abril Cols. La catalana ha estallado contra su ex, al que acusa de ponerle los cuernos, y Tania ha salido al paso hablando muy claro en su canal de Mtmad

«He subido historias con Fermín. Se dedica a las motos, lo conocí por Barranco (su novio) porque es su amigo. Es un niño estupendo, lo puedo considerar amigo. Me cayó super bien, es maduro y me cae muy bien. Es amistad, no hemos tenido nada más, por aclarar. La gente me ha preguntado por Abril Cols porque se les ha relacionado como pareja. Solo la conozco de un día que fuimos a cenar y no hablamos mucho», dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑻𝑨𝑵𝑰𝑨 𝑫𝑬𝑵𝑰𝒁 (@taniadeniz_)

«Hay cosas que no me han gustado. Hoy voy a ser la portavoz porque Fermín no quiere salir en esto por su carrera. Hago este vídeo con su permiso, porque no quiere quedar mal con ella, pero le molesta que se digan cosas de él. Abril Cols asegura que Fermín le fue infiel, eso nos ha llegado. No es justo que se diga eso cuando no hay pruebas. De hecho, ninguna de las dos partes confirmó su relación porque ella no quería. Él no ha sido infiel, ha tenido solo conversaciones con chicas cuando ni eran pareja», añade la canaria.

«Á el no le importaba decir que estaba enamorado de ella. Fermín está molesto porque quería estar con ella y la ha respetado al 100%», añade Tania Déniz, que fue más allá deslizando que el principal motivo de la ruptura fue la relación de Abril con Pedri: «Es una falta de respeto subir fotos con la camiseta de cierta persona con la que has tenido algo cuando tienes otra pareja para alimentar los rumores». Una Tania que también tuvo una aventura con Pedri justo después de salir de La isla de las tentaciones.