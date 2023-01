Los detalles de la noche de pasión de Pedri con Tania: «Habíamos dormido juntos»

Hace unos meses salieron a la luz informaciones de un romance entre Pedri y Tania, concursante de La isla de las tentaciones, reality al que acudió con su novio. Un Samuel Chávez al que dejó en la hoguera final y que ahora aporta todos los detalles de lo ocurrido esa noche entre su ex y el centrocampista del Barcelona.

«Lo de Tania y Pedri es verdad, cien por cien. Yo en esa época estaba quedando con ella. Habíamos dormido juntos, al día siguiente habíamos quedado para ir a la playa, pero me dijo que no, que había quedado con una amiga e iba a ir al gimnasio, que nos veíamos después. Después no me respondía, llega la noche y paso por delante de casa de la amiga. No veo el coche de Tania, la llamo y no me lo coge. Llamo a la amiga y le pregunto que si estaba con ella, me dice que no», comienza contando.

«Era imperdonable»

Samu sigue así: «Me empiezo a imaginar cosas, había visto que había tenido conversaciones con Pedri. A la hora me lo coge y se inventa que estaba en casa de la madre, luego que había ido a una casa con amigas y amigos. Se inventó una película, le dije que viniera a casa a hablar. Le cogí el móvil y estaba la conversación de Pedri directamente, habían borrado cosas. Esa noche me quedé con ella, pero a las 6 de la mañana me fui, me dije que tenía que valorarme porque eso era imperdonable.

Un tiempo después, Tania no está con ninguno de los dos, pues hace unos días confirmó a través de Instagram su relación con Albert Barranco, otro rostro conocido de la televisión tras participar en varios programas y realities de Telecinco. La canaria además está ilusionada con su participación en la segunda edición de Pesadilla en el paraíso, que pasa a llamarse La granja.