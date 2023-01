Confirman el romance de Pedri con una famosa influencer de ‘La isla de las tentaciones’

Hace unos meses salieron a la luz informaciones de un posible romance entre Pedri y una conocida influencer que participó en la última edición de La isla de las tentaciones. Se trata de Tania, que entró al programa siendo pareja de Samu, al que dejó en la hoguera final, separando sus caminos en la República Dominicana. Ahora, un tiempo después, otro participante asegura que es cierto que tuvieron ese affaire.

«¿Pedri y Tania? Ya, ya, qué me vais a contar a mí si lo estaba viendo casi en primera persona con Samu. Lo de Pedri es verdad, pero ya salió hace un tiempo eso. Se liaron y poco más», dijo Mario, que entró al reality siendo pareja de Laura y también acabó cortando con ella. El joven es íntimo amigo de Samu, ex de Tania, y no se ha cortado a la hora de confirmar el romance de Pedri y la canaria.

En octubre ya salieron a la luz los primeros rumores. «Esta relación-romance se inició hace un mes. Han tenido una noche de amor», informó el paparazzi Jordi Martin. El periodista, que también sacó informaciones reveladoras sobre la ruptura entre Shakira y Piqué, dejó claro que era algo esporádico. «Pedri sabía que lo iba a sacar esta exclusiva y me ha dicho que ‘le daba igual’. Así es como me lo ha confirmado», añadió Martin dando más detalles: «La misma noche que se lía con Pedri, quedó también con Samuel».

Un tiempo después, Tania no está con ninguno de los dos, pues hace unos días confirmó a través de Instagram su relación con Albert Barranco, otro rostro conocido de la televisión tras participar en varios programas y realities de Telecinco.