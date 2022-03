«La primera condición que se busca en este equipo es el talento futbolístico», así de rotundo se mostraba Luis Enrique cuando se le preguntaba por los nuevos avances tecnológicos a la hora de medir el rendimiento de los jugadores. Y de eso van sobrados los elegidos para liderar la nueva generación de la selección española que sueña con levantar en Qatar una nueva Copa del Mundo. Pedri y Gavi son los motores de un equipo que ha conseguido ilusionar a todo un país, pese a que si fuese por esos criterios del big data, el canario «no jugaría un solo minuto». «No calentaría, siquiera», apostillaba el técnico en sala de prensa.

Su debut precoz en el Barcelona ha hecho que Luis Enrique haya encontrado la coartada perfecta para contar con ellos a la hora de formar un centro del campo que junto con Sergio Busquets aúnan veteranía y experiencia a la vez que mucha calidad y trabajo. La alineación contra Albania fue toda una declaración de intenciones del entrenador. Pedri y Gavi son fijos pese a tener mucha competencia en una posición en la que hay otros jugadores más experimentados como Koke o Marcos Llorente.

Hace apenas unos días, en la previa del partido en Barcelona, se cumplía un año del debut de Pedri con la camiseta de la Selección. Desde entonces el canario ha jugado 11 partidos en los que puede presumir de no conocer la derrota. Su descaro, su dinamismo y su entrega le han hecho intocable para el seleccionador, que valora en él todas esas cualidades.

💬 @Pedri valora su nuevo dorsal, el 🔟: "No me pesa. Intento estar tranquilo dentro del campo y jugar como sé".#VamosEspaña pic.twitter.com/p8M93ubfXC — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 28, 2022

La primera vez que Luis Enrique vio jugar a Pedri fue a través de una aplicación. «Fui a buscar unos partidos y los cortes de las cosas que hacía. Ahí ya vi lo que tenía», relata a la vez que lanza un aviso: «Tiene que mejorar todo porque tiene la mentalidad adecuada». «Está rodeado de una gran familia y hay que dejarle que vaya creciendo. Tiene que cometer errores e aprendiendo de ellos», añade a la vez que se frota las manos con un jugador que aunque asegura que lo que está viviendo es «una auténtica locura» siempre pretende «estar tranquilo».

Relación especial

Si algo ha demostrado Luis Enrique es que no mira el DNI a la hora ni de hacer las convocatorias ni las alineaciones. El técnico sorprendió a todos convocando a Gavi para la fase final de la Liga de las Naciones pese haber jugado muy pocos minutos con el primer equipo del Barcelona. El asturiano, que ya le conocía, no dudó en aprovechar su ascenso en el Camp Nou para citarle para unos encuentros en los que estuvo a la altura. Realizó un partidazo contra Italia mostrando su carácter y también destacó en la final contra Francia pese a que España no pudo llevarse la victoria final. Gavi despejó todas las dudas que había generado su llamada para ser uno más de la Selección.

Ello ha hecho que haya sean muchos los que se ilusionen pensando que Pedri y Gavi puedan llegar a formar una pareja como la que compusieron en su día Xavi e Iniesta. Ambos fueron los ejes de una selección campeona del mundo y bicampeona de Eurocopa. «Ojalá podamos hacer lo que hicieron ellos», asegura el tinerfeño con una sonrisa en la cara, pero consciente de que «es muy complicado porque son dos de los mejores jugadores que ha tenido la selección española».

Y es que la relación entre ellos va más allá de lo futbolístico. «Con Gavi tengo una relación espectacular, vivo casi todos los días con él y le veo casi más que a mi familia. La verdad es que le tengo un aprecio muy especial», explica Pedri.

La lluvia de elogios a ambos ha sido una constante desde su explosión. De hecho, el propio Xavi Hernández, no se corta en alabar al canario. El entrenador del Barcelona ve muchas similitudes con el que fue su gran socio Andrés Iniesta. «Destaco cómo entiende el fútbol, que no pierde el balón, cómo se va entre líneas a la espalda de los pivotes… Me recuerda mucho a Iniesta porque marca las diferencias. Es una maravilla. Talentos así no he visto muchos», asegura.

El relevo del duo que hizo disfrutar, llorar y celebrar a todo un país ya está aquí. Xavi e Iniesta asisten el balón a Pedri y Gavi. El futuro de España está en sus botas.