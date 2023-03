Así es el hombre con el que relacionan a Shakira

Presentador y muy famoso. Así es el hombre al que relacionan con Shakira, pero para entender los rumores hay que retroceder en el tiempo. La ex de Piqué viajó a Estados Unidos para participar en el programa de Jimmy Fallon. Dio una entrevista que generó titulares muy jugosos, de hecho todavía se sigue hablando del asunto. Analizó la letra de su famoso tema con Bizarrap y envió varios mensajes al padre de sus hijos. “Lo difícil de esta canción es que se ha convertido en una especie de himno para muchas mujeres. Tuve que soportar tanta mierda”, explicó.

Shakira dejó muy claro que había superado los problemas de Gerard Piqué. Se ha dado cuenta de que no pueden estar juntos y cree que lo más acertado es que ambos emprendan caminos separados. Tan separados que ella se va a mudar a Miami. Las teorías no se han hecho esperar. Algunos medios aseguran que quiere salir de España porque tiene una nueva ilusión en Estados Unidos. Se llama Carson Daly y hay fotos que demuestran que han estado juntos. ¿Es cierto lo que están contando sobre ellos?

Los secretos de la supuesta ilusión de Shakira

Shakira ha pensado que lo mejor es mantenerse lejos de ciertos rumores, por eso no ha entrado a confirmar ni a desmentir nada. Su amigo Carson Daly ha seguido los mismos pasos. Según ha salido publicado, le han hecho varias ofertas para hablar del tema, aunque sea para desmentirlo, pero no quiere. Está centrado en su brillante carrera y piensa que este asunto le puede perjudicar. Por eso se niega a hablar con ningún periodista sobre el asunto. Esta postura no ha hecho más que alimentar los rumores.

Carson lleva más de 14 años trabajando delante de las cámaras y ha participado en proyectos muy importantes. Uno de sus hitos es haber formado parte de ‘The Voice’, un concurso musical que le dio la oportunidad de acercarse a Shakira. Se conocieron en este programa y enseguida conectaron. Viven en países diferentes, pero han mantenido una amistad bastante estrecha. Se conocen bien. Ahora todo el mundo está pensando que entre ellos podría haber algo más que una amistad, pero de momento todo son rumores.

La cantante está deseando salir de España

Los problemas de Shakira no han hecho más que terminar. Haber roto con Gerard Piqué supondrá un quebradero de cabeza para ella. Nunca se ha sentido cómoda con la prensa del corazón y ahora tiene que convivir con periodistas de todo el mundo. Por eso desea marcharse a Miami, a una mansión muy exclusiva en la que se sentirá mucho más protegida. No quiere responder a ninguna pregunta relacionada con su vida sentimental, de ahí que haya hablado de Carson. Los medios quieren buscarle novio y ella no está dispuesta a justificar cada paso.

La presión que está sintiendo Shakira

La cantante publicó una foto en sus redes con Carson y él hizo lo mismo. Este gesto ha sido suficiente para que muchos medios aseguren que entre ellos hay una conexión demasiado especial. Eso sí, no podemos olvidarnos de algo. El presentador está casado y tiene hijos. Resulta extraño que Shakira se haya metido en una historia tan turbulenta nada más salir de una relación que ha acabado tan mal. De momento solo está claro que se conocen y se aprecian. Solo el tiempo y las pruebas nos permitirán hablar de amor.