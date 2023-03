La Shakira más anticatalana: así ponía verde a Piqué antes de separarse

Shakira y Piqué tuvieron una relación que se alargó en el tiempo durante más de una década y en la que sin embargo, apenas coparon titulares, más allá del nacimiento de sus hijos y todo lo que tuvo que ver con los problemas fiscales de la cantante. Pero todo es muy distinto ahora, ya que a raíz de su ruptura no cesan las informaciones que tienen que ver con cómo era precisamente esa relación y es ahora cuando se ha dado a conocer un perfil de Shakira que sorprenderá a más de uno al «poner verde» a Piqué cuando todavía estaba con él. Y además, lo hacía con algo que tiene que ver con la nacionalidad de este.

Así hablaba Shakira de Piqué durante su relación

Shakira es una de las artistas más completas en el panorama musical. Más de 30 años de carrera la abalan y además sigue siendo artífice de canciones que siempre son éxitos garantizados. De hecho vive actualmente una de sus mejores etapas profesionales, a pesar de la ruptura que le ha llevado creativamente a lanzar temas llenos de mensajes hacía su ex pareja, Gerard Piqué.

La cantante no duda a la hora de hablar de Piqué en sus canciones, pero por lo visto siempre lo ha hecho, también en su círculo íntimo y cuando no estaba cantando, sino haciendo otra de las cosas que más domina: el baile.

Que duda cabe que además de ser una gran cantante, Shakira es también una muy buena bailarina y para conseguir mover su cuerpo como lo hace, no duda en practicar a diario y trabajar con los mejores y ha sido uno de esos profesionales con los que trabajó en el pasado el que ahora ha dado unas declaraciones impactantes sobre la artista.

Las declaraciones del profesor de zumba de Shakira en First Dates

Juanma, así es como se llamaba el profesor de Zumba que dio clases a Shakira y que además ha aparecido hace poco en el programa de Cuatro ‘First Dates’, en el que explicó como era la artista.

El profesor dijo quedarse sorprendido cuando supo que Shakira deseaba recibir clases de zumba ya que en su opinión domina todos los bailes, y aunque dejó claro que era muy amable, también mencionó ciertos «prejuicios» que tenía con los catalanes.

En concreto, Juanma se quedó sorprendido ya que cuando Shakira le vio bailar y supo que era catalán no dudó en decirle: «No se creía que fuera catalán. Me dijo que ella estaba casada con un catalán y no se mueve así» , en alusión evidentemente a quien en ese momento era su pareja, Gerard Piqué.

Juanma fue profesor de zumba de Shakira y estuvo ayer en #FirstDates 💥 «Me dijo que no creía que yo fuera catalán porque ella estaba casada con uno y no se movía así» 😱 https://t.co/k7HCcVLSEi pic.twitter.com/HmyzS7Blg5 — Cuatro (@cuatro) March 22, 2023

A pesar de lo dicho, el profesor dejó claro que Shakira sólo se refería a Piqué y a la poca coordinación que tiene a la hora de bailar, y para nada a todos los catalanes.