Shakira, cerca de romper la relación entre Piqué y Clara Chía: lo que ha desvelado en su nueva canción

¿Clara Chía y Gerard Piqué en crisis? Es un interrogante que circula en redes sociales tras el secreto desvelado por Shakira en su nueva canción. La cantante colombiana no ha dudado, como ya se esperaba, en lanzar dardos a su ex pareja… pero también a su nueva novia. La veinteañera se ha tenido que enfrentar, no a una, sino a dos canciones en las que se la menciona directamente. Lo de esta segunda canción, ni Clara Chía se lo esperaba, por lo que ha sido una sorpresa volver a revivir una de las frases que más le podrían doler.

¿Peligra la relación entre Piqué y Clara Chía?

La nueva canción de Shakira vuelve a dar con el dedo en la llaga. Intentar despertar unos celos de Clara Chía, que parece que llegan desde las redes sociales, podría tambalear la relación que ésta tiene con Gerard Piqué.

Shakira le canta al desamor y lo hace por segunda vez. No tuvo suficiente con una primera canción, la BZRP Music Sessions #53 con Bizarrap, en la que atacaba directamente al padre de sus hijos y su nueva pareja. Ahora vuelve a la carga con más información de esta ruptura que se ha convertido en una de las más mediáticas de los últimos tiempos.

La cantante colombiana factura y lo hace de nuevo con la misma intensidad que con la primera canción. Camino de los 9 millones de visualizaciones en YouTube de una canción que podría estar causando más de un dolor de cabeza a Clara Chía. Hay una frase que recuerda una de las primeras peleas que tuvo con Gerard Piqué.

La cantante colombiana recuerda que: “Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”. Las redes sociales de la colombiana son una fuente de problemas para una Clara Chía que no soportará que esté pendiente de su ex por este lugar. Con lo cual, podría ser una fuente de malos rollos que la cantante se encarga de recordar. Lo que está claro es que la canción no deja lugar a dudas de que Shakira sigue muy dolida con Gerard Piqué y su forma de actuar en la ruptura sentimental.