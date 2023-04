Así está ahora Vicente, el que fuera primer novio de Aitana: se busca la vida lejos de España

Uno de los mayores secretos de Aitana Ocaña ha quedado al descubierto. Antes de hacerse famosa tenía un joven llamado Vicente Rodríguez. Ahora sabemos que está viviendo fuera de España y que posiblemente apenas tenga relación con la cantante. Según ha salido publicado, el noviazgo no terminó bien porque Aitana empezó a tener una amistad demasiado estrecha con Cepeda, uno de sus compañeros de ‘Operación Triunfo’. Las sospechas de Vicente eran ciertas: la catalana finamente se terminó enamorando de Cepeda.

Aitana no suele hablar de su vida sentimental, pero todo el mundo sabe que es novia de Sebastián Yatra. Han salido publicadas unas fotos que lo demuestran. Ninguno de los dos lo puede negar. Los artistas no quieren sincerarse con la prensa, pero entienden el trabajo de los reporteros y siempre responden a todo con una sonrisa, sobre todo ella. La exconcursante de ‘OT’ solamente ha pedido un favor: que no le hagan fotos ni vídeos en su casa porque se siente intimidada. Asegura que vive sola y que mucha gente va a las puertas de su domicilio porque debido al material publicado la dirección de su hogar ha quedado al descubierto.

El misterioso ex de Aitana

La vida de Aitana es muy interesante desde el punto de vista periodístico, pero realmente solo ha tenido cuatro novios conocidos. Vicente, Cepeda, Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra. Los tres últimos son famosos y el interés está asegurado, por eso a nadie le sorprende que se hable de ellos. Lo verdaderamente extraño es que Vicente Rodríguez se haya convertido en un personaje de actualidad. El motivo es claro: hay cosas que nunca se han contado. El misterio ya está resuelto: la pareja rompió por la irrupción de Cepeda. Esto ocasionó una brecha insalvable.

Vicente también se dedica al mundo de la música y ha intentado probar suerte en España, pero no lo ha conseguido y ha tenido que buscar una solución. En estos momentos vive en Reino Unido y trabaja en un club nocturno mientras sigue persiguiendo su sueño. En sus redes sociales muestra algunos proyectos y nadie puede negar que tiene mucho talento. Su voz llama la atención, a pesar de que ningún productor fuerte haya apostado por él. Es cuestión de tiempo.

Vicente intentó concursar en ‘OT’

Aitana tenía muchas cosas en común con su ex: ambos adoran la música y tienen un gran talento. Eso les unió en el pasado y les ha separado en el presente. Llevan carreras completamente distintas y la relación personal que mantienen es compleja. Según ha salido publicado, los amigos de Vicente aseguran que hay mucha tensión entre la expareja. Vicente intentó concursar en ‘OT’ un año después del paso de Aitana por el concurso. Superó una serie de pruebas, pero se quedó a las puertas y no fue seleccionado.

La vida del cantante en el extranjero

“Yo no voy a hablar de esa”, dice Vicente cuando le preguntan por Aitana, según los amigos del cantante. Ahora tiene más fácil no saber nada de ella porque está trabajando en Reino Unido y está distanciado de la presión mediática. En España estaba obligado a estar al tanto de las novedades de su ex porque es uno de los rostros más reconocidos de la crónica social.