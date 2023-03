Así es Agustín Jiménez: cómico y nuevo concursante de ‘Tu cara me suena’

La nueva temporada de ‘Tu cara me suena’ ha conseguido que Agustín Jiménez se convierta en uno de los hombres del momento. Lleva mucho tiempo trabajando delante de las cámaras, pero es un gran desconocido. Sin embargo, la verdad solo tiene un camino y ya ha visto la luz. Saltó a la fama gracias a su prodigioso sentido del humor. Ahora probará suerte en el famoso concurso de Antena 3 y ya se ha convertido en uno de los favoritos. Tiene muchos seguidores que están deseando verles en acción. Triunfa en cualquier registro, pero él se considera un hombre de teatro.

Agustín empezó su trayectoria en el mundo de la interpretación en 1993 y tiene a sus espaldas grandes éxitos, algunos menos conocidos que otros. Por ejemplo, muy pocos saben que fue profesor de teatro en el grupo Rosa Chacel durante ocho años seguidos. Las obras de teatro que estaban a su cargo ganaron grandes premios. Algunas no llegaron a recibir galardones, pero fueron finalistas de certámenes importantes. Está claro que Agustín, nacido en Extremadura, es un hombre con talento.

Agustín Jiménez se mudó por un motivo importante

Nació en Extremadura, pero siempre supo que su vida estaba en la capital. Quería triunfar y su pueblo enseguida se le quedó pequeño. Se mudó a Madrid, al barrio de Hortaleza. Allí se hizo famoso mucho antes de ser conocido en el resto del país. ¿Lo más llamativo? Su voz. Empezó a trabajar en la radio y se dio cuenta de que tenía muchos dotes para entretener a los oyentes. “Me gusta mucho participar del barrio. Fui uno de los fundadores de la radio de Hortaleza. He dado clases de teatro en el instituto del vecindario y siempre he participado mucho de las fiestas poniendo minis, etc. La gente de Hortaleza me conoce y sabe que soy de ahí”.

Agustín brilló en su pueblo, después en el resto de Madrid y finalmente en España. Su fama ha ido creciendo por momentos y ahora va a ser concursante de un programa muy importante. Los responsables de ‘Tu cara me suena’ han pensado en él y están convencidos de que triunfará. Tiene una voz muy potente y todas las herramientas para interpretar cantante del momento. Es decir, el éxito está asegurado. No olvidemos que ha trabajado en radios importantes como Onda Cero o Radio Marca.

El actor se sinceró sobre su éxito

Agustín se ha esforzado mucho para triunfar. Ha atravesado situaciones de todo tipo y sabe que ante todo hay que ser prudente. “El éxito emborracha. Cuando tienes trabajo y no paras de subirte al escenario todo fluye, te comes el mundo, pero hay momentos en los que nadie te llama. Cuando aparecen intento evitar demasiado el alcohol para olvidar. El alcohol también jode carreras. Sigo yendo a actuar a los locales pequeños”, comentó en ‘El Diari de Tarragona’. Es decir, nunca ha perdido el norte. La humildad es su bandera.

Sus monólogos le han convertido en una estrella

Sí, Agustín Jiménez brilla en muchas facetas, pero hay una que destaca: es un gran humoristas. Llena escenarios en toda España y se ha hecho muy conocido. Es un cómico de primera, pero también maneja otras disciplinas. Le gusta la fotografía y además es un gran amante de la escritura y de la pintura. Es decir, domina casi todas las artes. Todo esto lo combina con un carácter muy campechano. En todas su entrevistas, después de explicar cómo es su talento, habla de su familia. Para él ese es su verdadero éxito.