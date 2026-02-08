El antes y el después: así está ahora La Marrash tras sus cirugías estéticas

La victoria de La Marrash en La casa de los gemelos 2 marcó un punto de inflexión en su trayectoria como creadora de contenido y abrió un nuevo capítulo en una historia personal que ella misma había anunciado con antelación.

Desde antes de entrar en el polémico reality de Internet impulsado por los streamers de ZonaGemelos, la tiktoker había expresado abiertamente su intención de volver a pasar por quirófano si lograba hacerse con el premio. Una promesa que, una vez proclamada ganadora, no tardó en cumplir y que ha vuelto a situarla en el centro de la polémica. Y, como no podía ser de otra forma, en OKDIARIO tenemos todos los detalles.

Triana Sánchez, nombre real de La Marrash, llevaba tiempo hablando con naturalidad de su relación con la cirugía estética y de su deseo de seguir transformando su cuerpo. Por ello, cuando se alzó vencedora del concurso, no ocultó que el destino del importe económico estaba prácticamente decidido. Lejos de tratarse de una decisión improvisada, la influencer presentó este paso como la culminación de un proceso meditado y planificado, en el que la cirugía se convertía en una herramienta más de construcción de su imagen y de su identidad pública.

El cambio físico de Marrash

El pasado 25 de enero, apenas cuatro días después de someterse a un intenso proceso quirúrgico, reapareció en sus redes sociales para mostrar los primeros resultados. Lo hizo de manera parcial y calculada: ocultando el rostro, todavía vendado, y centrando la atención en su cintura, visiblemente inflamada como consecuencia del postoperatorio. Una imagen que, en cuestión de horas, comenzó a circular de forma masiva en TikTok, generando miles de reacciones y comentarios de todo tipo.

La publicación, definida por ella misma como una «pequeña pincelada», iba acompañada de una versión del tema Obsesión, del grupo Aventura. La elección musical no fue casual. Con ella, La Marrash ironizaba sobre las críticas recurrentes que recibe por su reiterado paso por quirófano y sobre el escepticismo con el que una parte del público observa sus decisiones. «Lo que tú sientes se llama obsesión», se escucha en el fragmento utilizado, una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa a quienes cuestionan su relación con la cirugía estética.

Esa mezcla de exposición y provocación forma parte del estilo comunicativo que ha caracterizado a la creadora de contenido desde sus inicios. Sin embargo, en esta ocasión, el alcance del vídeo y la magnitud de las intervenciones han elevado el debate a un nivel superior, situando su transformación física como uno de los temas más comentados en el entorno digital durante las últimas semanas.

Todos los detalles sobre la operación

Con el paso de los días, La Marrash ha ido desvelando, de forma progresiva, algunos detalles sobre las intervenciones a las que se habría sometido. Según ha explicado, el proceso incluyó un total de catorce cirugías realizadas en distintas zonas del cuerpo. Entre ellas, una abdominoplastia y varios procedimientos de liposucción destinados a eliminar y redistribuir grasa localizada en áreas como los brazos, la papada, la espalda, la cadera, los muslos y los glúteos.

Más allá del cuerpo, el rostro también habría sido objeto de varios retoques estéticos. Entre los procedimientos confirmados se encuentra un lifting del labio superior, visible por las suturas que aún mostraba en algunas de sus apariciones posteriores. A pesar de la magnitud del proceso, la influencer ha insistido en que no se trató de una transformación completa en una sola intervención, sino de una combinación de procedimientos realizados de manera escalonada por motivos médicos y de seguridad.

Lejos de dar por concluida su transformación, La Marrash ha reconocido que todavía tiene pendiente una nueva operación. En concreto, una cirugía nasal que, según ha explicado, está programada para las próximas semanas. «Gente, me he hecho todo. El cuerpo está entero hecho. No me lo puedo hacer todo de una vez, ojalá», afirmaba en uno de sus vídeos, todavía con el rostro parcialmente vendado tras la intervención en la papada.

Estas declaraciones, lejos de cerrar la conversación, han alimentado un debate recurrente sobre los límites de la cirugía estética, la presión estética en redes sociales y la responsabilidad de los creadores de contenido con audiencias mayoritariamente jóvenes.

La cara b de la operación

Durante una de sus transmisiones en directo en TikTok, la creadora de contenido se mostró más vulnerable y directa al reaccionar a los comentarios de sus seguidores. En un tono menos provocador y más confesional, admitió el desgaste físico que está suponiendo el proceso. «Te juro que ya no me toco en mi vida. Me duele todo, tía», confesó.

Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una promesa de cierre, aunque no es la primera vez que La Marrash asegura haber llegado al final de su camino quirúrgico. Aun así, el contexto actual, marcado por el dolor del postoperatorio y la magnitud de las cirugías recientes, parece haber reforzado esa idea de punto y aparte.