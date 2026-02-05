La Marrash muestra el resultado tras varias cirugías estéticas: «No puedo hacer todo de una vez»

La Marrash, en los últimos meses, se ha convertido en uno de los rostros conocidos que más está dando de qué hablar en nuestro país. Debemos recordar que la creadora de contenido se hizo especialmente conocida por su participación en La Casa de los Gemelos, cuya emisión duró tan sólo unas horas. Los hermanos Ramos, al ser conscientes del revuelo que se generó con este peculiar reality, no dudaron en poner toda la carne en el asador para emitir una segunda edición de La Casa de los Gemelos. Es evidente que lograron marcar un antes y un después en muchas cuestiones, especialmente porque el último día de emisión coincidió con las Campanadas. Desde un balcón de la Puerta del Sol de Madrid, tanto los creadores del formato como los participantes que habían llegado al último día de la experiencia, dieron la bienvenida al 2026 y, además, descubrieron que la ganadora de la edición fue La Marrash.

Por lo tanto, se llevó un premio de 100.000 euros. Ella misma, desde el primer momento, reconoció que iba a utilizar ese dinero para someterse a varias cirugías estéticas. Una promesa que ya ha empezado a cumplir, puesto que, el pasado 25 de enero, reapareció en sus redes sociales, y lo hizo tan sólo unos días después de realizarse hasta «14 cirugías» en diversas zonas de su cuerpo. En ese momento Triana Sánchez – que es su nombre real – optó por ocultar su rostro, aunque sí que quiso mostrar su cintura, aunque se apreciaba cierta inflamación propia del postoperatorio. A pesar de las numerosas críticas que ha recibido en los últimos días, eso no ha impedido que la ganadora de La Casa de los Gemelos 2 continúe mostrando su proceso y explicando las intervenciones a las que se ha sometido.

De esta forma, ha desvelado que, en los últimos días, se ha sometido a una abdominoplastia y varios procedimientos de liposucción con la intención de eliminar y redistribuir la grasa localizada, como es el caso de los brazos, la espalda, la papada, la cadera, los glúteos y los muslos, entre otras cuestiones.

Por si fuera poco, La Marrash reconoció que también se había hecho varios retoques en su rostro, como es el caso del lifting del labio superior. Eso sí, aclaró que todavía no se había hecho todas las intervenciones que tenía en mente, puesto que en los próximos días se someterá a una cirugía en la nariz.

«Gente, me he hecho todo. El cuerpo está entero hecho. No me lo puedo hacer todo de una vez, ojalá», explicó la creadora de contenido en redes sociales. Durante la emisión en directo en TikTok, la ganadora de la segunda edición de La Casa de los Gemelos fue reaccionando a diversos comentarios que le iban dejando sus seguidores.

Fue entonces cuando no tuvo reparos a la hora de admitir que, cuando se haga todas las operaciones estéticas que tiene en mente, no va a volver a pasar por quirófano. «Te juro que ya no me toco en mi vida», aseguró. Acto seguido, La Marrash fue mucho más allá: «Me duele todo, tía».