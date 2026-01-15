La Marrash carga contra los Gemelos y lanza una advertencia: «¿Queréis que saque mi carta?»

La Marrash, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganando cada vez más relevancia en redes sociales. Y siendo honestos, no es para menos. La influencer, cuyo nombre real es Triana, fue una de las grandes protagonistas de La Casa de los Gemelos, cuya primera edición tan sólo duró unas cuantas horas. A pesar de todo, y como no podía ser de otra manera, los hermanos Ramos decidieron contar con ella para La Casa de los Gemelos 2. La Marrash no decepcionó en absoluto, puesto que se convirtió en una de las que más contenido generó dentro del reality, puesto que protagonizó peleas, destrucción de mobiliario y paredes e, incluso, repitió en varias ocasiones estar profundamente enamorada de Carlos, uno de los gemelos. Al dar tanto de qué hablar, los espectadores de La Casa de los Gemelos 2 tuvieron claro que ella debía ser la ganadora y, por ende, llevarse los 100.000 euros.

A pesar de todo, parece que el vínculo entre los creadores del reality y La Marrash se ha torcido en cuestión de días. De hecho, ha sido a través de su cuenta oficial en Instagram, donde ella ha publicado una serie de historias que, aunque no mencionan expresamente a los hermanos Ramos, sí que parece que el mensaje va dirigido a ellos: «¿Queréis que saque mi carta? Creo que ya va siendo hora, ¿no?», comenzó preguntando. Lejos de que todo quede ahí, la flamante ganadora de la segunda edición de La Casa de los Gemelos no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Ya basta, ¿no? Demasiado he aguantado, ¿verdad?». Por si fuera poco, La Marrash continuó mandando un mensaje de lo más contundente a sus antiguos jefes: «¿Soy yo la que os necesito? ¿O vosotros me debéis lealtad? Cuando no estaba, ¿os veían cuatro ludópatas del bingo?», cuestionó.

Es precisamente por esto por lo que, aunque no les mencione explícitamente, sí que se sabe que el mensaje publicado en sus historias de Instagram va dirigido a los hermanos Ramos. Recordemos que, hace tan solo unos días, los compañeros de Equipo de investigación hicieron públicos los supuestos vínculos de los Gemelos con diversas casas de apuestas, así como juegos de azar online.

Lejos de que todo quede ahí, La Marrash no dudó en mostrarse aún más contundente con los creadores del reality que, hace tan solo unos días, ganó: «¿Quién debe a quién? ¿Quién ha tenido lealtad incondicional a vosotros? ¿Ha sido recíproco?», continuó diciendo. Poco después, aprovechó para tirar de sinceridad a la hora de expresar cómo se sentía.

«¿Quién pensaba que mis emociones iban a ser exentas de lo vivido?», preguntó. Fue entonces cuando no dudó en aprovechar este acto de honestidad para lanzar una advertencia a los hermanos Ramos: «¿Es hora de cobrarme todas las jugadas?». ¿A qué se referirá, exactamente, La Marrash? ¿Cumplirá su amenaza de hablar sobre todo lo ocurrido en los últimos meses, y especialmente de lo que ha habido detrás de La Casa de los Gemelos 2?