Ana Obregón suelta la bomba: la verdad sobre su relación con Carolina Monje, ex novia de Aless Lequio

Ana Obregón actuó de buena voluntad. Solamente ha querido cumplir con las últimas voluntades de su hijo, pero gran parte del público no entiende que haya llegado tan lejos. Está recibiendo muchas críticas y algunos periodistas, como Marisa Martín-Blázquez, le acusan de estar ligeramente obsesionada con el tema. No solamente ha realizado una gestación subrogada con el material genético de Aless Lequio, a la niña la quiere bautizar con el mismo traje que usó su padre y también dormirá en la misma habitación.

La polémica está servida y cada vez con más los que aseguran que Ana debe reflexionar sobre lo que está haciendo. Uno de los presentadores más críticos con él es Jorge Javier Vázquez, pero no es el único. Joaquín Prat y Patricia Pardo también consideran que Obregón no ha medido las consecuencias de sus actos. Hay una tercera persona implicada en todo esto: Carolina Monje, la última novia que tuvo Aless Lequio. Se ha visto salpicada por un asunto espinoso y no ha tenido más remedio que romper su silencio para aclarar los rumores.

Ana Obregón se atreve a contar la verdad

La verdad sólo tiene un camino y Ana, que lleva mucho tiempo trabajando en los medios, sabe que siempre termina viendo la luz. Por eso ha hablado con Socialité para dejar claro que su relación con Carolina Monje es impecable: ambas mantienen un contacto frecuente. Están unidas por algo muy importante: el amor hacia Aless Lequio. Carolina está tan comprometida con las voluntades de su ex novio que parte de los beneficios de su empresa los destina a su fundación. Es decir, no hay ningún problema entre ella y Ana Obregón, todo lo contrario.

La ex de Alessandro Lequio ha asegurado que todo es un rumor sin fundamento y también ha desmentido otra teoría. Promete que en ningún momento se puso en contacto con Carolina para que fuera la madre biológica del bebé de Aless. La periodista Beatriz Cortázar dice que Ana intentó que Monje aportara su material genético durante el proceso de gestación subrogada, pero ella se negó y por eso se enfadaron. La prueba del supuesto enfado es que no se siguen en Instagram.

Las palabras de Aless que ahora cobran sentido

Ana Obregón ha dejado claro que Carolina no sabía nada de lo que iba a hacer. Ha estado al margen del proceso de gestación subrogada que ha seguido, por eso en ningún momento le pidió sus óvulos. Es decir, no están enfadadas porque nunca ha habido discusión. Al menos eso es lo que dice Ana.

En Socialité han rescatado una entrevista de Aless que es muy significativa porque de alguna forma reflexiona sobre este asunto. El joven pensaba que no había una edad para ser padre. «Hoy en día se tiene hijos a cualquier edad y es algo con lo que todos estamos concienciados. Yo a mi padre le veo viendo tutoriales de YouTube para poner pañales y biberones».

Ana Obregón no irá a la boda de Carolina

Hay buena relación, pero no hasta ese punto. Carolina Monje se casa con un joven empresario y está organizando una boda por todo lo alto. No. Ana Obregón no está invitada, pero eso no quiere decir que la actriz se haya tomado mal la noticia. De hecho entiende mejor que nadie que Carolina haya continuado su camino porque tiene edad para reconstruir su vida.