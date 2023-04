Jorge Javier Vázquez, contundente con Ana Obregón: «Si te quedas en casa y sin mercantilizar nada…»

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a hablar sobre la noticia de la hija de Ana Obregón por gestación subrogada. A medida que se van conociendo más detalles sobre cómo fue todo el proceso, vuelven a aparecer aquellos que están a favor de lo que ha hecho y los que están en contra, como es el caso del presentador de Sálvame.

Hace una semana, Ana Obregón lanzaba una exclusiva a través de la revista Hola, donde explicaba que Ana Sandra es en realidad hija de su hijo fallecido, Aless Lequio. Según cuenta en la entrevista, esta fue la última voluntad de Aless antes de morir: “Traer un hijo suyo al mundo, lo que me ha permitido seguir viviendo cada día”, comentaba. Es por ello que, en estos últimos días, todos los programas de corazón empezaban tratando esta noticia.

Jorge Javier Vázquez, crítico con Ana Obregón: «Tiene un ser humano, creo que ese paso no lo ha interiorizado»#yoveosálvame

En Sálvame parece que los colaboradores no están muy a favor de las acciones que ha llevado a cabo la actriz, y mucho menos de vender una exclusiva enseñando la cara de su hija a todo el mundo. Jorge Javier Vázquez piensa que esto lo ha hecho «por dinero» y que es la responsable de que la gente esté opinando: “Quizá lo que deberíamos subrayar a Ana Obregón que lo que tiene es un ser humano no un accesorio. No un accesorio más de su vida, es un ser humano y yo creo que ese paso todavía no lo ha asumido”, aclaraba al restos de los colaboradores.

«Te digo una cosa, el hecho de que todo el mundo pueda hablar de este tema es culpa de ella, si tu te quedas en tu casa calladita tranquilamente y sin mercantilizar absolutamente nada…”, comentaba bastante molesto y cansado. Además, aprovechó el momento para expresar algo que llevaba mucho tiempo guardándose y cree que ya es hora de decirlo: “En la exposición de su duelo, creo que ella ha estado siempre traspasando la línea roja. Pero ya desde hace mucho tiempo la línea roja la ha destruido y ese es el dolor que está reivindicando Alessandro Lequio”, finalizaba diciendo Jorge Javier Vázquez.