Ana Obregón: «Mi nieta está acostumbrada a verme con el pelo sin lavar durante 10 días»

Ana Obregón, la indiscutible protagonista de ‘Ana y los siete’, actriz y bióloga más famosa de España, se ha convertido en tendencia a raíz de unas declaraciones que le vuelven a situar en el centro de la polémica. Recordemos que todo el mundo está hablando de ella por los problemas que ha tenido con la Fundación Aless Lequio. En su momento se comprometió a donar el dinero que estaba ganando con sus exclusivas, unas exclusivas en las que detallaba cómo llevaba la pérdida de su hijo. Más adelante escribió un libro titulado ‘El chico de las musarañas’ que se convirtió en un fenómeno mediático y también aseguró que iba a destinar los beneficios a fines benéficos. La cuestión es que le han acusado de no haber cumplido con su palabra.

Lo primero que ha hecho Ana Obregón ha sido reconocer que hay una parte que todavía no ha transferido a la Fundación Aless Lequio. Tal y como ha explicado, en su momento adelantó de su bolsillo un dinero que ahora quiere recuperar por el bien de su nieta. Insiste en que Anita Sandra, un bebé que llevó al mundo a través de un proceso de gestación subrogada, se merece tener el futuro asegurado y por eso ha retomado su trayectoria profesional. En las últimas horas ha participado en un evento y ha pronunciado unas palabras que no han dejado indiferente a nadie.

«Tengo una gran responsabilidad con Anita. Ha hecho 10 meses. ¡Me ha costado tanto irme de casa! Cuando me ve tan maquillada no me reconoce. Porque ella me ve con la cola de caballo y el pelo sucio de 10 días, que no me lavo. Ahora tardo en lavármelo porque estoy haciendo lo que no pude hacer con mi hijo», ha comentado con total naturalidad. El público se ha quedado realmente sorprendido porque Ana siempre ha presumido de ser muy coqueta.

La nueva ilusión de Ana Obregón

Ana Obregón está aprendiendo a vivir con la ausencia de su hijo, pero insiste en que es un bache que no superará nunca. El lado bueno es que ahora tiene a alguien que le está ayudando: su nieta Anita. «Se está riendo todo el día, es una niña feliz. Tiene el mismo sentido del humor y la risa de Aless. Se parece muchísimo a su padre. Es clavaíta. Es muy alta, es altísima», declara con una sonrisa durante su última aparición pública.

La actriz y presentadora ha sido la pregonera de las fiestas de Alcobendas, la localidad madrileña donde lleva tanto tiempo viviendo. Recordemos que es propietaria de una lujosa mansión en La Moraleja, una de las zonas más caras y exclusivas de Madrid. Esta urbanización es muy importante para ella porque fue fundada por su padre, por eso ha sido un honor presentar el pregón.

«Os tengo que confesar un secreto. Cuando otros años daban el pregón grandes profesionales a los que admiro, me daba un poco de envidia y pensaba que cuándo me iba a tocar a mí», declaró durante el acto. Sin embargo, todo el mundo se ha fijado en lo que ha contado sobre su pelo. En los años 90 fue la mujer más famosa de España y tenía fama de ser muy exigente con su aspecto físico, de ahí que su cambio ha llamado tanto la atención.

El discurso de Ana Obregón

La expareja de Alessandro Lequio ha disfrutado al máximo del pregón que ha dado en Alcobendas. Se ha subido al balcón muy emocionada y ha dejado claro que estaba muy agradecida con la alcaldesa, quien se había puesto en contacto con ella para participar en un evento con el que siempre había soñado. «¿Sabéis lo que me da mucha paz? Comprobar que en esta época que nos toca vivir de crisis absoluta en los valores humanos, haya una gran mayoría como vosotros o como yo que reivindiquemos la paz, el amor, la fe, el respeto y la fraternidad. No nos olvidemos nunca de esto», dijo muy sonriente.

Para que nadie tuviera dudas, ha recalcado que lleva viviendo en la localidad desde que era joven porque su padre fundó La Moraleja y descubrió que era una zona estupenda para criar a una familia. «Es mi ciudad. Aquí he vivido siempre, tanto yo como mi familia. Porque ya sabéis que tenemos un vínculo muy especial con esta ciudad. Por eso, significa tanto para mí y me hace tan feliz haber sido elegida para dar el pregón».

A pesar de que ha tocado muchos temas, sus fans se han quedado con la naturalidad con la que ha hablado de Anita. Su nieta se ha convertido en uno de los motores de su vida y recalca que todo lo que hace está enfocado a ella. Gracias al bebé ha logrado salir adelante. Comparte muchas fotografías de la pequeña en Instagram porque se siente muy orgullosa de la familia que han formado juntas.