Ana Obregón ha vuelto a recuperar la felicidad, después de un tiempo inundado por la tristeza. La exmujer de Alessandro Lecquio, hace tres años, vivió uno de los momentos más duros que le puede tocar vivir a una persona, el fallecimiento de su hijo a los 27 años. El joven estuvo luchando con un cáncer durante dos años, pero la enfermedad no le dejó continuar con su vida. Sin embargo, a las puertas de despedir el que ha sido un año repleto de emociones, la actriz se encuentra muy contenta de vivir estos últimos días con su nieta, Ana Sandra. La pequeña ha sido el motivo por el cual Ana ha recuperado la sonrisa y en LOOK hemos querido recordar los que han sido sus tres mejores momentos.

Ana Obregón con su hijo Aless Lecquio/ Gtres

El nacimiento de Ana Sandra en Miami

La pequeña Ana Sandra nació el pasado 20 de marzo, en un hospital de Miami, tres semanas antes de la fecha que se había establecido. Fue la propia Ana Obregón, la que confirmó que vino al mundo por gestación subrogada. “Esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer”, confesaba la intérprete en una entrevista para ¡HOLA!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

“Nos cuenta que es una niña muy buena, comilona, dormilona y tranquila. Que, aunque han pasado 30 años desde que fue madre por primera vez, esto no se olvida. Que se ha convertido, de nuevo, en una experta en cambiar pañales, dar biberones y cuidar de su bebé. Duerme poco, vigila el sueño de su pequeña, dice que tiene ojeras y que hace semanas que no va a la peluquería”, escribía la propia revista. Tras varias semanas alojadas en el hospital de la ciudad de Florida, Ana regresó a España con su la hija de Alessandro Lecquio y desde entonces no se ha separado en ningún segundo de ella.

El bautizo del año

El pasado 17 de diciembre, Ana Obregón bautizó a Ana Sandra en la iglesia Nuestra Señora de La Moraleja en Madrid. El santuario elegido por la actriz fue el mismo en el que realizó la misa de despedida de su querido hijo Aless. La pequeña fue vestida de blanco, con la misma ropa que llevó su padre el día este mismo día, pero hace más de treinta años.

Ana Obregón en el bautizo de su nieta/ Gtres

Un evento al que acudieron multitud de caras conocidas, pero tuvo una gran ausencia, la de su abuelo, Alessandro Lecquio. El colaborador fue invitado, pero no quiso responder. Desde que la joven llegó al mundo, han sido pocas las palabras públicas que el Aristócrata ha tenido hacia ellas. Sin embargo, tras la celebración de este día tan especial, Lecquio ha confesado por primera vez lo que siente por la Ana Sandra: “Prefiero mantenerme al margen porque así estoy mucho mejor. Obviamente, si esa niña es hija de mi hijo, soy su abuelo. No me quiero ver obligado a contestar cada vez porque me parece un poco violento. Yo no sé qué hacer, me siento en la obligación de decir determinadas cosas, pero ya sabéis cuál es mi postura”, decía en el programa en el que participa.

Ana Obregón pasará las campanadas con Ana Sandra

Se había convertido ya en costumbre ver a Ana Obregón despidiendo el año a través de la pequeña pantalla. Sin embargo, este 2023, los espectadores no podrán ver a la actriz comerse las doce uvas. “He dicho que no porque, mira, de verdad, no me quiero separar de mi niña. Es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo estaré a su lado mirándola. Y esto no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho ya no sé cuántos mil años”, relataba Ana sobre el motivo por el cual no despedirá el año en televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

“Estoy viviendo una etapa que, desgraciadamente, como cualquier madre, con mi hijo no pude. ¿Por qué? Pues porque trabajaba muchísimo. Está todo el día ahí metida en Prado del Rey, que si con el ¿Qué apostamos?, el otro, tal. Y ahora no quiero separarme. Digo que no a todo. Quiero estar con ella”, confesaba la actriz ante los micrófonos.