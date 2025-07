Alerta de Mario Picazo: la ciudad de España que va a alcanzar los 50º y no estamos preparados

La alerta la ha activado un Mario Picazo que pone a esta ciudad de España en el punto de mira, dentro de muy poco podría alcanzar los 50º. Estos días de junio y principios de julio, hemos activado una serie de elementos que puede acabar siendo el que marcará una diferencia importante en todos los sentidos. Tendremos que apostar claramente por un giro radical que hasta el momento no esperaríamos, en unos días en los que parecerá que el mal tiempo se convierte en una realidad.

Mario Picazo lanza una alerta

Este experto es uno de los que ha empezado a lanzar una importante alerta ante una transformación que puede acabar siendo la que marque estos días. Tenemos que ver llegar un giro importante en un tiempo en el que puede acabar siendo el que nos haga reflexionar a tiempo.

El planeta Tierra nos lanza más de una advertencia que puede convertirse en algo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener y que en cierta manera se convertirá en un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

El cambio climático se traduce en un aumento destacado de las temperaturas que nos aleja de lo que realmente puede acabar pasando. Con unas cifras que pueden acabar siendo mucho más elevadas de lo que nos esperaríamos, lo que puede pasar en estos días es histórico.

Lo estamos viendo en un mes de junio en el que ya hemos tenido la primera ola de calor, casi unas horas en las que realmente puede acabar pasando algo muy distinto. Las cifras son las que hablan y pueden lanzarnos hacia un futuro que Mario Picazo se encarga de detallar antes de tiempo.

Un experto que no dudó en advertirnos antes que nadie de lo que podría pasar en estos días que tenemos por delante. En esta ocasión lanza una advertencia directa a una ciudad española que parece que tiene por delante un aumento constante de las temperaturas que puede ser clave.

Explica Picazo desde su canal de El tiempo, algo que nos puede sorprender, estamos ante un cambio de ciclo que puede ser peligroso: «Veranos cada vez más calurosos, con temperaturas que podrían alcanzar los 50 grados a la sombra. Ese es el escenario para el que se prepara la ciudad de Barcelona, que quiere anticiparse a situaciones de calor extremo que puedan provocar cortes de energía, interrupciones en la movilidad urbana o un acceso limitado a medicamentos, entre otras consecuencias. El calor se intensifica, pero lo hace aún más en entornos urbanos. En las ciudades hay que tener en cuenta el fenómeno conocido como isla de calor urbano. El asfalto de calles y carreteras, junto con los edificios, retiene el calor y añade varios grados a las temperaturas que ya de por sí son elevadas debido a la llegada de masas de aire cálidas, habituales durante el verano».

Siguiendo con la misma explicación: «En el caso de Barcelona y otras ciudades del Mediterráneo, los veranos son cada vez más cálidos y bochornosos debido al aumento de la temperatura del mar. El factor humedad convierte temperaturas de 32 o 33 grados en sensaciones térmicas de 40 o más grados, lo que incrementa el malestar para los habitantes de la ciudad. El objetivo del simulacro es evaluar la respuesta ciudadana ante una situación de calor extremo. Por el momento, está previsto realizarlo dentro de un par de años en una zona concreta de la ciudad. La iniciativa toma como referencia el simulacro que realizó París en 2023 con la misma finalidad. Con las reacciones que se obtengan, el Ayuntamiento de Barcelona elaborará un protocolo de actuación dentro del marco del llamado «Plan Calor». Este plan, con horizonte temporal hasta 2035, prevé ampliar el número de refugios climáticos, que ya supera los 400. El presupuesto estimado para este periodo ronda los 11,6 millones de euros. La intención es aplicar de forma progresiva todo lo que se instale o se aprenda con esta experiencia. La ciudad se enfrenta cada vez con más frecuencia a episodios de calor extremos, que tienden a prolongarse en el tiempo».