La entrada de sucesivas borrascas atlánticas y una masa de aire polar sitúan a España en el centro de un episodio de inestabilidad sin parangón en el resto del territorio europeo durante las próximas semanas.

España se enfrenta a un cierre de enero marcado por una anomalía meteorológica severa. Mientras buena parte de Europa Central y Oriental experimenta un invierno relativamente seco bajo el dominio de las altas presiones, la configuración atmosférica ha abierto un «pasillo» directo para las borrascas hacia nuestras latitudes.

Este escenario convertirá a España en el punto con mayores acumulados de precipitación del continente, transformando el paisaje con lluvias persistentes y nevadas que alcanzarán cotas inusualmente bajas en el interior y el norte peninsular.

Un tren de borrascas atlánticas pone en jaque la estabilidad peninsular

La situación viene motivada por un bloqueo anticiclónico en el norte de Europa que obliga a las perturbaciones del Atlántico a descender hacia el sur. Este fenómeno, conocido como una circulación zonal baja, garantiza que España reciba el impacto directo de varios sistemas frontales de gran actividad.

Las previsiones indican que las acumulaciones de agua podrían superar los registros históricos para esta época del año en vertientes como la atlántica y la cantábrica, extendiéndose de forma generosa hacia el centro peninsular.

El retorno del frío polar: nieve en cotas bajas y desplome térmico

No sólo la lluvia será protagonista. La interacción de estas borrascas con una masa de aire frío de origen polar provocará un desplome de los termómetros en los últimos diez días del mes. Los modelos meteorológicos coinciden en que las nevadas no se limitarán a los sistemas montañosos, sino que podrían hacer acto de presencia en zonas de la meseta y el valle del Ebro.

Esta combinación de humedad constante y frío intenso sitúa a España bajo un aviso de vigilancia especial, ya que la intensidad de los fenómenos previstos superará con creces la actividad meteorológica de nuestros vecinos europeos.