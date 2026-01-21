Lo que llega hoy a España no es normal: la AEMET activa la alerta por nieve, lluvia y un chorro polar que llega desde Groenlandia

La AEMET activa la alerta por nieve, lluvia y un chorro polar que llega desde Groenlandia y pone en riesgo casi toda España. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, estamos viviendo uno de los inviernos más intensos de los últimos tiempos, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que serán esenciales. Es momento de conocer en primera persona lo que llega a nuestro país para estar preparado para lo peor.

Nada más y nada menos que desde uno de los territorios más comentados de estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Un cambio de ciclo que se convertirá en la antesala de algo más. Este frío intenso que estamos teniendo en estos días, puede ser solo un punto de partida para una situación que puede cambiarlo todo por momentos. Esta recta final de la semana, esta mirada hacia el fin de semana, puede tener algunos detalles importantes que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales en estos días que tenemos por delante.

No es normal lo que llega hoy a España

España se prepara para un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, se convertirá en un elemento contra el que deberemos luchar. Un giro importante que, sin duda alguna, tocará empezar a preparar para afrontar un destacado giro de guion.

Un cambio de tendencia en este tiempo en el que todo puede ser posible y con el que tocará empezar a ver llegar de una manera diferente. Una situación del todo inesperada que nos situará frente a una masa de aire frío, procedente de uno de los lugares donde las temperaturas bajan más.

Este invierno está siendo especialmente intenso, con unas bajadas en el termómetro que nos sitúan en un punto de batir récords, tal y como nos explican los expertos que podemos empezar a tener en consideración en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en estas próximas jornadas. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos alejará de aquello que esperaríamos.

Activada la alerta por nieve, lluvia y un chorro polar que llega desde Groenlandia

La combinación de bajas temperaturas con la llegada de perturbaciones puede poner a nuestro país en una situación complicada. Nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna pueden hacernos incluso cambiar de planes.

Tal y como nos explican desde el blog de El Tiempo: «Tras la retirada de Harry llegarán varios frentes y borrascas desde el Atlántico, dejando precipitaciones generalizadas y localmente cuantiosas en España. Las nevadas podrían ser importantes en varios sistemas montañosos del centro y norte, así como en Sierra Nevada. Finalmente, parece que el modelo europeo se ha impuesto al americano sobre la evolución de la baja, con una llevantada afectando de lleno a la provincia de Girona, donde en las comarcas orientales pueden caer más de 150 l/m², con riesgo de algunas inundaciones súbitas, activando la AEMET avisos naranjas por probables acumulados de más de 100 l/m2 en 12 horas. Harry dirigirá un río de humedad hacia el extremo nororiental, reforzando las precipitaciones en este sector».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Atención a las nevadas en el Pirineo oriental, Teruel e interior norte de Castellón a partir de 1200-1500 metros, ya que serán considerables, activándose avisos naranjas por este motivo. En zonas altas del Pirineo en Girona puede caer más de medio metro de nieve nueva, a lo que hay que sumar todo lo que ya ha caído. En el Ibérico sur podrían sumar más de 20 cm, al igual que en el Pirineo oscense. El temporal de levante será muy duro en Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña, con olas de 5-6 metros y avisos naranjas activados. Es posible que las olas más altas alcancen los 10 metros. Por otra parte, el viento soplará con rachas de más de 70 km/h en las cercanías del Mediterráneo y sectores expuestas. El miércoles la inestabilidad asociada a Harry se retirará rápidamente mar adentro, pero habrá que vigilar lo que viene desde el Atlántico».

Las lluvias serán las grandes protagonistas de estos días: «tendremos el anticipo, con un primer frente que repartirá lluvias localmente intensas en el norte y oeste de Galicia, extendiéndose a otras provincias del noroeste. Para lo que resta de semana, el bloqueo anticiclónico se situará entre Groenlandia y Escandinavia, obligando al chorro polar a descender de latitud, por lo que apuntará directamente a España. Canarias quedará algo más al margen, pero habrá chubascos sobre todo en las islas más montañosas. Esto ayudará a que las bajas y los frentes tengan un pasillo abierto desde Groenlandia hasta nuestro país, por lo que las precipitaciones serán generalizadas y en forma de nieve en los principales sistemas montañosos. Según el modelo europeo, podrían caer más de 150-200 l/m² en Galicia, sobrepasando los 100 l/m² en el oeste del Sistema Central y en el entorno del Estrecho. En cambio, serían menos significativos en el extremo sureste y sectores del valle del Ebro».