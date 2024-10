Alejandra Rubio saca a la luz la gran mentira de su familia

Alejandra Rubio ha decidido tomar la palabra y no guardar más silencio respecto a las tensiones que han sacudido a su clan en los últimos meses. A pesar de que la joven ha procurado mantenerse al margen de los problemas familiares que han envuelto a su primo José María Almoguera y a su madre, Carmen Borrego, la situación ha llegado a un punto en el que no puede quedarse callada. La colaboradora ha sacado a la luz detalles que no dejan bien parado a su primo, revelando las razones detrás de sus recientes acciones y exponiendo lo que ella considera una gran mentira.

El origen del conflicto comenzó cuando José María Almoguera concedió una polémica entrevista en la que hizo declaraciones que dejaron en shock tanto a su prima Alejandra como al resto de su entorno. En esa aparición pública, José María expresó su dolor por los comentarios que su prima había hecho en televisión. Según él, Alejandra lo había criticado de manera desmedida y esto había afectado su relación, que antes era muy cercana.

Alejandra ha aclarado en ‘Vamos a Ver’ que, aunque siempre ha intentado proteger a su primo, hay ciertos límites que no puede cruzar, especialmente cuando se trata de mentiras que afectan directamente a su familia. «No he vuelto a hablar con él después de todo lo que ha dicho. Lo último que supe fue cuando le pregunté por qué hacía esto y tuvimos una conversación muy larga en la que yo hablé poco. Me explicó que necesitaba el dinero para comprarse una casa y patrocinadores. Pero que diga que yo aprobé que diera una exclusiva, eso es completamente falso», comentó visiblemente molesta.

La verdad ha visto la luz gracias a Alejandra Rubio

Uno de los puntos más delicados que Alejandra ha revelado es la razón detrás de la entrevista que José María concedió. Según ella, su primo no busca otra cosa que dinero, y esto es lo que lo ha llevado a vender aspectos íntimos de su vida y de su familia a los medios. «Él me explicó que lo hace porque necesita dinero para comprarse una casa, pero yo le dije que así no va a conseguir nada», explicó Alejandra, subrayando su desacuerdo con la estrategia de su primo.

Para la joven, la venta de la intimidad familiar no es la manera de alcanzar los objetivos que José María persigue. Ha dejado claro que no puede respaldar que utilice su relación con Carmen Borrego para obtener dinero a cambio de exclusivas. «No le contesté más porque no me gustaron muchas cosas de lo que estaba haciendo, y no quería seguir alimentando ese ciclo».

¿Qué sucedió con María Teresa Campos?

Uno de los temas que más ha dolido a Alejandra Rubio es la forma en la que José María ha hablado sobre su abuela, María Teresa Campos. Según la tertuliana de ‘Vamos a Ver’, su primo ha intentado quedar bien ante la opinión pública asegurando que visitaba a su abuela con frecuencia, cuando en realidad no era así. «Que diga que iba a ver a mi abuela cuando no lo hacía, eso me duele mucho. Y que afirme que ella estaría orgullosa de él… Eso no es verdad, lo dice solo para quedar bien en la televisión».

La relación entre Alejandra y su abuela María Teresa era muy estrecha y las declaraciones de su primo sobre ella han sido un golpe bajo para la joven. Alejandra siempre ha demostrado un gran respeto y cariño hacia su abuela y no puede soportar que se utilice su recuerdo para obtener notoriedad o beneficios económicos.

Alejandra Rubio defiende a Carmen Borrego

Otro aspecto que ha afectado profundamente a Alejandra es la situación que vive Carmen Borrego. Para Alejandra, es doloroso ver cómo su tía ha quedado en medio de esta disputa y cómo su imagen ha sido afectada. Cree que está tomando decisiones equivocadas al intentar resolver sus problemas con su hijo a través de los medios de comunicación.

Después de meses de tensión, Alejandra ha decidido dar un paso atrás en su relación con José María Almoguera. Aunque en el pasado ha intentado defenderlo en varias ocasiones, siente que ha llegado a un punto en el que ya no puede continuar apoyando a alguien que, según ella, no está actuando de manera correcta.

Este conflicto familiar ha puesto en jaque a una de las familias más mediáticas de España. Mientras Alejandra intenta seguir adelante con su vida, enfocándose en su relación con Carlo Costanzia, el distanciamiento con su primo parece cada vez más irreversible. Aunque ha dejado claro que no quiere seguir alimentando el conflicto, sus confesiones han sacado a la luz una serie de mentiras y verdades incómodas que difícilmente podrán ser ignoradas en los próximos meses.

La relación entre Alejandra Rubio y José María Almoguera parece estar rota, al menos por ahora. La joven se encuentra en un momento clave de su vida, disfrutando de su embarazo y planeando su futuro con Carlo Costanzia. Sin embargo, la sombra de los problemas sigue presente. Por eso nos preguntamos, ¿cómo terminará esta historia?