Alejandra Rubio se pronuncia sobre el reencuentro de Carmen Borrego y José María Almoguera

Alejandra Rubio no ha dudado en opinar sobre la polémica que vive Carmen Borrego con su hijo José María Almoguera desde hace más de un año. La colaboradora de Vamos a ver ha intentando mantenerse durante todo el tiempo al margen sin tener que hablar de su tía y de su primo, pero ya no ha podido evitarlo después de que se haya anunciado que ambos estarán el próximo viernes en el plató de De viernes protagonizando un cara a cara muy esperado. Todo comenzó hace años, cuando Carmen protagonizó una portada anunciando que sería abuela, pero lo hizo sin el consentimiento de su hijo y de Paola, su mujer, por lo que desde ese momento decidieron cortar toda relación con ella por haber desvelado un secreto a cambio de dinero, una traición que todavía no han podido perdonar. Tras años de conflicto, José María parece estar dispuesto a un acercamiento, algo que anunció el pasado viernes, pero una desafortunada llamada de Carmen podría haber conseguido que la reconciliación no se produzca.

La hija de María Teresa Campos llegó a decir que todavía «tienen muchas cosas que hablar» y dejó claro que no ha podido ejercer de abuela «porque no me han dejado». Pero lo peor llegó cuando sacó a relucir a su madre, un recurso habitual en la familia Campos: «Mi madre alucinaría con lo que está pasando, ha sido el hombre de su vida y es el hombre de mi vida, pero el hombre de mi vida no puede ser a cualquier precio». En ese momento Terelu Campos quiso cortar a su hermana en vista de que no estaba más que estropeando un momento que debía ser de acercar posturas. Almoguera también dejó claro que no era la reacción que se esperaba: «No me esperaba este tono, pensé que se iba a poner contenta».

Alejandra Rubio ha dejado claro en el plató de Vamos a ver que opina lo mismo que su primo y que cree que esa llamada no llegó en un buen momento: «Todo el mundo nos equivocamos, fue un error porque tampoco venía a cuento» (…) «Si hubiera dicho algo relevante o de interés, fenomenal, pero creo que era innecesario». Pese a que su relación con su tía no es la mejor desde hace tiempo, no ha querido seguir haciendo leña del árbol caída y ha parado con las críticas hacia ella: «Ella lo sabe al parecer (que la llamada fue un error), tampoco le voy a dar yo por algo que es evidente».

Alejandra Rubio también carga contra José María

Pese a que se alegra del cambio que ha tomado todo, ha querido recordar que ha habido gestos muy feos durante el tiempo en el que las relaciones han estado rotas y que no será fácil de arreglar. «Decirle a tu madre la dirección de otros hospital el día que nace su hijo… Estas cosas sí que son irrecuperables», ha querido recordar.

Será el viernes cuando madre e hijo vuelvan a verse las caras después de mucho tiempo y lo harán de la manera habitual de los Campos: en un plató de televisión. De viernes será el lugar en el que todo apunta que se vivirá una reconciliación en directo.