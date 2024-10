La AEMET confirma lo que llega hoy a España y no estamos preparados: alerta activada

Llega hoy a España algo para lo que no estamos preparados, la alerta está activada por la AEMET. Estamos pendientes de una serie de elementos que nos golpearán de lleno y pueden acabar siendo los que marquen la entrada de ese invierno que está un poco más cerca de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de detalles que pueden ser los que marquen un antes y un después.

Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas. Estamos ante un elemento que puede acabar siendo determinante, especialmente si nos fijamos en lo que debemos empezar a preparar. Un elemento que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno son las lluvias intensas, que no vendrán solas sino que estarán acompañadas de un marcado descenso de las temperaturas al que deberemos enfrentarnos. Sin duda alguna estamos ante un otoño que traerá novedades importantes a partir de esta semana. Los expertos de la AEMET no tienen ninguna duda de lo que está a punto de llegar, algo para lo que quizás deberemos prepararnos, la alerta está activada en algunos puntos del país.

Confirma lo que llega hoy a España

España se prepara para recibir un importante cambio en el tiempo, veremos como el cielo se empieza a cubrir de nubes a medida que avancemos en esta casi última semana de octubre. Hemos tenido que afrontar determinadas situaciones que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

Tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afecten de lleno en este momento en el que todo será posible. Tendremos que estar listos para despedir el mes con el paraguas en la mano, desluciendo una de las fiestas por excelencia de la temporada.

La AEMET está muy pendiente de unos mapas del tiempo que parecerá que nos van dejando más de una sorpresa. En esencia lo que esperamos es que llegue un frío que parece que no termina de hacer acto de presencia. Tendremos que ver qué es lo que nos está esperando en estas jornadas que tenemos por delante.

Las previsiones para esta semana señalan una auténtica montaña rusa de temperaturas y de situaciones que van y vienen de forma que debemos empezar a pensar en lo que está por llegar. Para la AEMET no quedan dudas de las alertas que deberemos activar.

Esta es la alerta que ha activado la AEMET

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, tendremos que esperar un importante cambio en el tiempo, de forma que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta algunos detalles que se han convertido en una auténtica pesadilla para aquellos amantes del aire libre.

Siguiendo a estos mapas del tiempo: «Posibilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Cataluña y Baleares. Ascenso notable de las máximas en interiores del área cantábrica y norte de Galicia. Intervalos de viento fuerte del este y nordeste en las costas atlánticas gallegas, en Alborán y en el Estrecho donde además se esperan rachas muy fuertes». Estas son las alertas activadas en una previsión el tiempo que pone los pelos de punta.

Siguiendo con lo que dictan estos expertos: «Se prevé que el área mediterránea y tercio este peninsular sigan bajo la influencia de un flujo húmedo mediterráneo que dejará una abundante nubosidad y chubascos afectando a amplias zonas del este y sureste, así como al entorno pirenaico, Baleares y Estrecho, sin descartar que lleguen a localmente fuertes y acompañados de tormenta en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Cataluña y Baleares, ni que se produzcan de forma ocasional en otros puntos de la mitad este peninsular, con mayor probabilidad en el extremo oriental del sistema Central. En el resto de la Península se espera un tiempo anticiclónico, con abundante nubosidad baja matinal en el cuadrante noroeste y Cantábrico tendiendo a despejar, y de tipo medio y alto entrando por el suroeste sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en puntos de Andalucía occidental y Extremadura. En Canarias, nubes bajas en los nortes de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna lluvia débil, tendiendo a despejar, y posibilidad de algún chubasco ocasional vespertino en interiores de Tenerife».

Las temperaturas también serán protagonistas: «Las temperaturas máximas aumentarán en el extremo norte peninsular, notablemente en interiores del área cantábrica y norte de Galicia; descendiendo en el extremo sureste peninsular y norte de la Comunidad Valenciana, y en general con pocos cambios en el resto. Predominarán los descensos de las mínimas en la mitad norte peninsular y los aumentos en la sur. Pocos cambios en los archipiélagos. Los vientos soplarán de componente este en la Península y Baleares, en general flojos en interior y más intensos en litorales, y con tendencia a rolar a sur en el noroeste peninsular. Podrán darse intervalos de fuerte en litorales del noroeste de Galicia, Alborán y especialmente en el entorno del Estrecho donde también se esperan rachas muy fuertes. En Canarias continuará un alisio moderado».