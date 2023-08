Adiós para siempre a las etiquetas de la DGT: una ciudad española se rebela y se arma la mundial

Las etiquetas de la DGT son sobradamente conocidas por todos los conductores, un distintivo a colocar según determinados criterios y que ahora podría llegar a su fin, sobre todo si más ciudades se unen al golpe en la mesa que ha dado una muy importante y que ha sentado un precedente que seguro que muchas otras van a querer seguir. Te contamos qué ciudad española se ha rebelado contra las etiquetas de la DGT y va a hacer que desaparezcan… ¡se ha desatado un completo caos!.

Adiós a las etiquetas de la DGT en Gijón

Las etiquetas medioambientales emitidas por la DGT, anteriores a la implantación de las ZBE que entraron en vigor a primeros de año, están de actualidad, y lo están por una ciudad española que la ha liado parda con ellas. Una sentencia del TSJ de Asturias, unida al cambio de gobierno tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, está causando mucha polémica sobre la normativa que afecta a la implantación de las ZBE y la obligatoriedad de las etiquetas medioambientales de la DGT que llevaban ya tiempo en circulación.

La nula previsión de implicaciones económicas para particulares, autónomos y empresarios podrían ser la causa por la que la justicia asturiana ha hablado en favor de Gijón para dar marcha atrás a la implantación de las etiquetas ZBE en Gijón. La ciudad asturiana se convierte en la primera ciudad en tirar abajo la nueva Ley de Cambio Climático, al menos en lo que respecta a las etiquetas ZBE y los puntos sobre anticontaminación. Con esta sentencia, la nueva ley podría ser incluso modificada ya en la próxima legislatura.

Así pues, la capital asturiana ha tumbado la obligatoriedad de estas etiquetas de la DGT, quitando además el veto a los coches que no tenían esta etiqueta y que no tenían permitido aparcar en zonas ORA de estacionamiento regulado. Gijón exigía hasta hace poco tener ese distintivo para circular por sus calles, por lo que sienta ahora un gran precedente al dar marcha atrás y no permitir la discriminación a causa de la pegatina medioambiental de la DGT.

Esta medida figuraba en la nueva Ordenanza Municipal aplicada por el anterior gobierno, pero con el cambio ha sido derogada.