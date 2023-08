Si tu coche tiene esto, se te acabó el juego: a partir de 2024 la DGT va a ir a por ti sin piedad

La Dirección General de Tráfico continúa impulsando distintas medidas en colaboración con la neutralidad climática. La DGT opta por restricciones hacia los coches que cuenten con una etiqueta de mayor contaminación o directamente para aquellos que no tienen etiqueta, debido a su antigüedad de matriculación. Si tu coche tiene Etiqueta B deberás estar muy atento a lo que te contamos en las siguientes líneas, ya que en 2024 puede cambiar todo y podrías incluso tener que deshacerte del vehículo si quieres circular.

Según la Ley Europea del Clima, aquellos municipios que cuenten con una población superior a los 50.000 habitantes, están obligados a establecer unas zonas de circulación restringida en pos de reducir la contaminación en sus áreas urbanas. Así las cosas ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, entre otras, han tenido que tomar estas medidas entre las que destacan las impulsadas por la capital de España, que repasamos a continuación.

En Madrid se ha definido el cambio a través de la nueva ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento. Este organismo delimitó hasta tres Zonas de Bajas Emisiones que te explicamos a continuación. La primera de las zonas es la que abarca la M-30 y todo su interior, a excepción de Madrid Central, lugar que supone por sí sola la segunda zona de bajas emisiones en Madrid 360. La tercera zona va hasta el barrio de Carabanchel y es la zona de Plaza Elíptica.

Restricciones en Madrid

Las fechas que debemos tener en cuenta, en cuanto a la restricción que pueda sufrir nuestro coche, son, en primer lugar, enero de 2023, momento en el que los coches sin etiqueta que no están registrados en el padrón de la IVTM no podrán circular por la M-30 ni por sus zonas interiores. Después de esta base que se puso en funcionamiento hace ya muchos meses debemos tener en cuenta la fecha de enero de 2024, momento desde el cual estará prohibida la circulación de estos coches en todas las vías urbanas de Madrid, aunque un año después está previsto que se extienda a los vehículos que no tengan etiqueta de residente.

Restricciones en Barcelona

Si nos vamos a Barcelona, las denominadas Zonas de Bajas Emisiones aún están pendientes de una aprobación por parte de la justicia. En caso de que sean autorizadas, las restricciones a los vehículos sin etiqueta permanecerán, y también podrían extenderse a los vehículos que tengan Etiqueta B, tal y como delimita el plan del AMB. La previsión podría llegar también a los vehículos de Etiqueta C de cara a 2030, aunque esto es algo aún por confirmar.