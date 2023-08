Lo que dice la DGT sobre tus looks al volante. Puede haber multa y muy seria

El verano trae, inevitablemente, viajes. Largos viajes en coche en los que las horas acumuladas y el calor se convierten en aliados para hacernos la vida imposible, sólo deseando que lleguemos lo antes posible a nuestro destino. Las altas temperaturas irán a más en los próximos días y son muchos los momentos en los que, para el conductor del coche en cuestión, el sol viene de frente. La solución que muchos encuentran es ponerse una gorra, que ayude a la visibilidad, pero en la sombra de esta decisión queda la duda sobre si es un accesorio legal para aquel que va conduciendo en carretera.

Por normativa, no hay per se una prenda que no se pueda llevar en el coche durante un viaje, aunque sí que se ha advertido en más de una ocasión que para circular la ropa y el calzado no deben ser aleatorios. Implícitamente no hay multas por ello, pero sí que si se les para en un control del tráfico pueden encontrar problemas si el atuendo no es el apropiado para ir conduciendo un coche en un largo viaje.

Hay dos conductas veraniegas relacionadas con la ropa que son susceptibles de sanción, y no son otras que llevar chanclas en lugar de zapatos o zapatillas, en el caso del conductor, e ir en el coche sin camiseta. Será el agente en cuestión el que determine si la persona que comete esta infracción debe ser sancionada o inmovilizado su coche, con un rango de multa de 80 a 200 euros y, eso sí, sin pérdida de puntos. Sin embargo, si hablamos de las gorras, hay que abrir capítulo aparte.

Y es que las gorras están permitidas para conducir, ya que se entiende como un accesorio que puede resultar necesario para algunos conductores que quieran escapar del sol que llega de frente o se refleja imposibilitando la visión de todos los ángulos sin algo de sombra. Pero no todas las gorras se pueden llevar, con las gorras anchas u oro tipo de sombreros considerados como prendas que, en lugar de ayudar, pueden perjudicar la visibilidad del conductor si no hay mucha luz, generando sobras que impidan ver al coche que viene justo antes o después de nosotros.

Además, llevar la gorra para el conductor de un coche en un viaje puede incrementar la presión sobre la cabeza, por lo que su utilización no está recomendada salvo en casos concretos o momentos en los que verdaderamente pueda colaborar a mejorar la visibilidad en carretera.

La multa por llevar gorra en el coche

Una hipotética sanción en caso de llevar gorra en la carretera corresponde a la percepción del agente en cuestión, que normalmente no impedirá tu continuidad pero que tiene el derecho a hacerlo en caso de que piense que el accesorio, por su forma o uso –colocación– está mermando las capacidades del conductor de coche en cuestión. En ese escenario, el artículo 18 del Reglamento General de Circulación ampara al Policía, que está obligado a asegurar que el piloto mantiene “su propia libertad de movimientos que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada”. La sanción, si así lo considerara el agente, sería de hasta 200 euros y con la posibilidad de perder tres puntos del carnet de conducir.