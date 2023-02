Nos encantan los líos entre diversas series y programas de televisión y que sus participantes vivan historias de amor entre ellos. Ahora se ha sabido, según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez y recogido por diversos medios, que hay una actriz de La que se avecina que sale con un ex concursante de Operación Triunfo.

Él estuvo saliendo con la ganadora de OT 2017, Amaya, de hecho, se conocieron en el concurso y allí iniciaron una historia de amor que finalizó un tiempo tras salir.

Cuál es la actriz de ‘La Que Se Avecina’ que sale con un ex concursante de Operación Triunfo

El triunfito ya habrás adivinado que es el catalán Alfred García, que además estos días ha sido noticia por ser eliminado del concurso Benidorm Fest para volver a ir a Eurovisión. Recordemos que él y Amaya ya fueron en su día, y no quedaron en un buen lugar.

Lo mejor es que el cantante está contento con nuevo amor, la actriz María Hervás. A ella la hemos podido ver en diversas series como El pueblo o Machos Alfa.

Juntos posan en las redes sociales y se muestran bien acaramelados, pues que viva el amor. En las informaciones que han dado las periodistas al respecto, se ha destacado la diferencia de edad entre la actriz y el cantante, pues que Alfred tiene 25 años y María 35.

Es una relación que no esconden porque van actos juntos y no dudan en besarse y acariciarse y así mostrar que están juntos. Y esto nos encanta, porque a diferencia de otras parejas famosas, que se esconden e intentan no hacerse fotos juntos para que no les relacionen, ellos se muestran tal cual. Es pronto para decir si la relación va a seguir o se trata de algo pasajero. Sea como sea, nos alegramos, puesto que Alfred García se enamoró en la academia de OT y aunque fue correspondido, lo cierto es que ya una vez fuera la pareja formada por Alfred y Amaya estuvo poco tiempo.

Aunque la pareja del momento muestra su amor, no hay confirmación oficial de parte de ellos pero quizás es no hace falta porque las cosas surgen y como son discretos en su vida personal es posible que no incidan mucho en ello y no es preciso analizar mucho. Esperamos que ambos se sienten unidos y felices durante tiempo. Lo mejor es celebrarlo y que vengan más amores de este modo.