Es habitual que los niños contraigan el virus respiratorio sincitial (VRS) por lo menos una vez durante los dos primeros años de vida. Para la mayoría de los niños sanos, el VRS es como un resfriado, pero a veces, infecta los pulmones y las vías respiratorias, y puede causar problemas respiratorios en los bebés y los niños pequeños.

Así, para la prevención de infecciones del tracto respiratorio inferior (LRTI) por el virus respiratorio sincitial infantil (VRS), una nueva herramienta puede ayudar a identificar a los recién nacidos con mayor riesgo de desarrollar LRTI graves por VRS, según una investigación publicado en la Conferencia Internacional ATS 2024.

La autora principal del estudio, Brittney M. Snyder, profesora asistente de la División de Alergia, Medicina Pulmonar y Cuidados Críticos del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en EEUU, ha señalado que «la identificación oportuna de los bebés con mayor riesgo de morbilidad relacionada con el VRS es clave para la prevención. Nuestra herramienta personalizada de predicción de riesgos puede tener aplicaciones en la asignación de inmunoprofilaxis (inmunización con nirsevimab o palivizumab) costosa y/o limitada para lograr el mayor beneficio y en la promoción de la prevención del VRS entre familias con bebés de alto riesgo».

Más de la mitad de las IVRI por VRS ocurren entre bebés sanos a término que generalmente se consideran de bajo riesgo. De hecho, estos bebés corren el riesgo de necesitar cuidados en unidades de cuidados intensivos y algunos pueden morir a causa de su enfermedad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la inmunización temprana con nirsevimab para todos los bebés, sin embargo, en octubre de 2023, nirsevimab escaseaba y los CDC recomendaron administrarlo solo a bebés de alto riesgo que no eran elegibles para la inmunización con palivizumab.

Estudio poblacional

En el estudio poblacional realizado por la doctora Snyder y su equipo, que incluyó a niños asegurados por el Programa Medicaid de Tennessee, los investigadores evaluaron a bebés que no recibieron inmunoprofilaxis contra el VRS en el primer año de vida. Recopilaron datos demográficos y clínicos de encuentros administrativos de atención médica y vincularon certificados de nacimiento.

«Para predecir si estos bebés desarrollaron LRTI por VRS grave que requirieron ingreso en la UCI durante el primer año de vida, desarrollamos un modelo de regresión logística multivariable. El modelo incluye variables demográficas y clínicas recopiladas en el momento del nacimiento o poco después: 19 variables en total, como el tabaquismo prenatal, el método de parto, la edad materna y la respiración asistida (ventilación) durante la hospitalización del parto».

Entre 429.365 bebés en el estudio, 713 tenían IVRI grave por VRS que requirieron ingreso en la UCI. La herramienta tuvo buena precisión predictiva y validación interna que indicó un buen ajuste. «Nuestro objetivo era desarrollar una herramienta personalizada para su uso en todos los recién nacidos utilizando datos de nacimiento y posnatales fácilmente disponibles para predecir el riesgo de LRTI por VRS que requieran ingreso en la UCI, útil para priorizar productos de prevención del VRS con disponibilidad limitada», relata la investigadora principal Tina V. Hartert, profesora de medicina y pediatría en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Nueva vacuna

El virus respiratorio sincitial, también conocido como virus respiratorio sincicial, es una enfermedad viral común que, por lo general, causa síntomas leves parecidos al resfriado. Pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. La buena noticia es que por fin se ha aprobado una vacuna preventiva en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha dado el visto bueno a la primera vacuna contra este virus.

Este avance es crucial para la lucha contra muchos casos de bronquiolitis y neumonías, aunque aún no llegará a España, ya que primero esta nueva vacuna deberá pasar los controles de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y más tarde, lo hará de igual modo en las autoridades sanitarias de nuestro país. El ensayo clínico que se realizó a casi 25.000 adultos mayores, cuyos resultados se publicaron en la revista académica The New England Journal of Medicine, este suero de GSK fue en un 83% eficaz en la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores causada por el virus.