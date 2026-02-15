Fact checked

El deporte volverá a convertirse este fin de semana en un altavoz solidario con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero. Más de 400 clubes de fútbol y baloncesto de toda España participarán en una nueva edición de ‘Goles y Canastas Contra el Cáncer Infantil’, una iniciativa impulsada por la Fundación Unoentrecienmil que transforma goles y puntos en fondos destinados a la investigación del cáncer infantil.

En esta edición, la campaña cuenta con una nueva madrina, la deportista Virginia Torrecilla, exjugadora internacional de fútbol y expaciente oncológica tras superar un tumor cerebral, que se suma a otros pacientes pediátricos como Elena y Álvaro y a otros referentes del deporte español para esta ocasión.

Esta futbolista, que ha vivido la enfermedad en primera persona, destaca que su tumor también fue un cáncer infantil, una realidad que sigue siendo poco conocida y que refuerza su vínculo personal con la causa.

Más allá de la competición, ‘Goles y Canastas Contra el Cáncer Infantil’ pone el foco en el potencial social del deporte y en su capacidad para generar visibilidad y apoyo a la investigación. Los fondos recaudados se destinan a la Aceleradora Unoentrecienmil del Hospital La Paz, una línea de investigación que analiza cómo el ejercicio físico durante el tratamiento puede acelerar la recuperación y reducir complicaciones en niños con cáncer.

PREGUNTA.- Como expaciente oncológica, ¿qué significa para ti ser madrina de «Goles y Canastas Contra el Cáncer Infantil» en una fecha tan simbólica como el 15 de febrero?

RESPUESTA.- Pues con mucho cariño, que me siento muy orgullosa por la persona que soy después de haber vivido una enfermedad como tal. Y aunque parezca mentira, mucha gente no lo sabe, pero mi cáncer también era un cáncer infantil.

Es un tumor que se detecta sobre todo a niños muy pequeñitos y obviamente me siento muy partícipe de ello. Así que para mí es un honor poder representar esta campaña y ser la madrina de Goles y Canastas contra el Cáncer Infantil.

P.- Has vivido el cáncer en primera persona siendo deportista de élite. ¿Qué paralelismos ves entre tu proceso de recuperación y el de niños como Elena o Álvaro, que siguen ligados al deporte durante el tratamiento?

R.- Lo más importante para mí fue el deporte, siempre lo inculco. Lo que están haciendo Elena y Álvaro es algo muy bonito porque ya no es sólo algo que te hace desprenderte de esa enfermedad o de ese momento, sino también algo que te hace saber que estás entrenando con alguien y tienes gente cercana que te hace estar mejor. Creo que eso es fundamental. En un momento tan complicado de la vida necesitas sentirte bien. Si el deporte te hace sentir bien y estás acompañado, es algo divino.

P.- Unoentrecienmil investiga cómo el ejercicio físico puede acelerar la recuperación y reducir complicaciones en niños con cáncer. Desde tu experiencia, ¿qué papel juega el deporte en la reconstrucción física y mental tras la enfermedad?

R.- Personalmente pienso que el deporte transforma la vida de cualquier persona. En mi caso, para mí fue fundamental en mi proceso, ya no solo por estar fuerte como deportista de élite y llevarlo de la mejor manera posible, sino porque cuando tenía los momentos más débiles y estaba todo el día en casa y no me podía relacionar mucho con la gente, el deporte me hacia no pensar tanto en todo lo que estaba pasando. El deporte me hacia tener la mente ocupada.

P.- La iniciativa convierte goles y puntos en fondos para investigación. ¿Crees que el deporte tiene todavía hay un potencial infrautilizado como motor social en la lucha?

R.- Obviamente creo que está super infravalorado el deporte en una enfermedad como es el cáncer, pero sí creo que poco a poco va evolucionando y cuanta más visualización tenga y más visibilidad le podamos dar a quienes tenemos el altavoz, mucho más funcionará. Esto es como una rueda.

P.- Tras tu retirada, te has volcado en la comunicación y en dar visibilidad a esta causa. ¿Sientes una responsabilidad especial por ser una figura pública que ha superado un tumor cerebral?

R.- No siento que sea una responsabilidad, sí creo que es muy especial lo que hago porque lo hago con todo mi corazón, porque intento dar esa herramienta de ayuda a los pacientes. Siempre lo he dicho, yo hice público mi enfermedad para poder ayudar a la gente. La gente me ayudó a mí y eso es lo que quiero reflejar, lo importante que es que las personas estén cerca de ti y que sean positivos para poder seguir hacia adelante.

P.- ¿Qué le dirías a los clubes, entrenadores y familias que están dudando si sumarse a esta edición solidaria para que den el paso?

R.- Les diría que se sumasen, sin duda alguna. Todos y cada uno de nosotros, necesitamos el apoyo de todas las personas que puedan dar altavoz a esto y, sobre todo, que se sientan parte de este proceso tan bonito. Ayudar a las demás siempre es buena idea.

P.- Si pudieras mandar un mensaje directo a los niños y niñas que hoy están en tratamiento oncológico y que este fin de semana saldrán al campo o a la cancha, ¿cuál sería?

R.- El mensaje que siempre transmito a la gente, creo que es algo fundamental también en este proceso, es que el camino es muy largo, muy duro y muchas veces se tropezarán, pero se pueden levantar. Lo más importante es que siempre vale la pena llegar hasta el final.