Cuatro de cada diez mujeres con discapacidad han sido víctimas de agresiones en entornos digitales: comentarios ofensivos sobre su cuerpo o vida sexual, mensajes no deseados y propuestas sexuales no consentidas. La Confederación Estatal de Mujeres y Niñas con Discapacidad (Cemudis) alerta de que la violencia de género ha saltado al mundo virtual, donde el anonimato amplifica los ataques y multiplica sus consecuencias.

Con motivo del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cemudis reclama respuestas urgentes y específicas frente a los riesgos crecientes en los espacios digitales. La organización ha presentado el manifiesto Cuidar en red: compromiso frente a la violencia de género digital, que hace un llamamiento a la acción para frenar la escalada de agresiones machistas en internet.

«La violencia digital no es virtual, es real, y tiene consecuencias devastadoras en la salud mental, la seguridad y la participación social de las mujeres con discapacidad», subraya Marta Valencia, presidenta de Cemudis.

El ciberacoso adopta múltiples formas: desde la sextorsión y la difusión de imágenes sin consentimiento hasta los deepfakes sexuales y el uso abusivo de aplicaciones de geolocalización como herramientas de control silencioso. «El impacto no se limita a la inmediatez de la agresión; su difusión, permanencia y alcance multiplican los daños, generando aislamiento y mayor exposición», explica Valencia.

Mujeres activistas

Además, la circulación de material audiovisual falso busca difamar y silenciar a mujeres activistas, profesionales y líderes, advierte la organización. Para visibilizar estas problemáticas, Cemudis ha lanzado la campaña #LoVirtualEsReal, en colaboración con Cocemfe y el Ministerio de Derechos Sociales.

Regina Martínez, embajadora de la campaña y activista por los derechos de las mujeres con discapacidad, asegura que «la violencia de género digital se da todos los días y a todas horas. Comentarios despectivos por nuestra discapacidad, mil formas de sexualizarnos solo por ser mujeres… y todo lo que puede venir después, que es horroroso. Todas estamos expuestas».

Cemudis demanda un reconocimiento jurídico integral de la violencia digital, con recursos suficientes para su prevención, atención y sanción, y la inclusión transversal de la discapacidad en las políticas públicas de igualdad y el desarrollo tecnológico. «Es necesario actuar ya, porque lo que ocurre en el entorno virtual tiene efectos muy reales en la vida de las mujeres y niñas con discapacidad», concluye la presidenta de la confederación.