Estas son las señales que explican que tu pareja te manipula

Fact checked

Aunque a veces no lo veamos, o no lo queramos reconocer, estamos rodeados de personas que no sólo nos influyen si no que pueden llegar a perjudicarnos. Te contamos cuáles son las señales que explican que tu pareja te manipula.

Descúbrelo con estos consejos, pues a veces podemos estar viviendo esto y no lo sabemos con exactitud. En el caso de que esto pase, hay que pararlo antes de que vaya a más.

Señales que explican que tu pareja te manipula

Controla lo que haces

Una cosa es decir a tu pareja donde vas y con quién, pero porque uno quiere, sin explicaciones, y la otra es como exigencia. Si notas que estás algo controlado/a cada vez que quedas con alguien o sales, entonces hay un problema.

Llega a espira redes, móviles y otros

Reconocemos que a todos nos gustaría entra en el móvil de amigos y parejas. Pero por ese afán de curiosidades, no porque sospechemos que la otra persona puede tener conversaciones con amantes u otros.

El manipulador/a suele controlar, como hemos visto antes, y además espía. Así que ante la mínima intuición, hay que pedir explicaciones y hablar sobre el tema porque es algo que siempre puede ir a más.

Siempre duda de ti

Según Mundo Psicólogos, verás que tales personas empezarán dudando de ti mismo/a o de tus propios motivos, es posible que estés afectado/a por alguien manipulador/a. Una pareja manipuladora puede hacer que acabes cuestionándote tus propias capacidades. Incluso puedes llegar a plantearte si realmente tú eres el ‘problema’ en esta relación.

Acabas haciendo lo que quiere esa persona

Al final, uno siempre acaba haciendo lo que quiere esa persona. Es decir, que se manipula hasta tal punto que siempre se sale con la suya. Son personas que no están contentas si no se les hace caso.

Te hará sentir culpable

Otra de las señales sobre ello es que uno se acaba sintiendo culpable de situaciones cotidianas porque tales mentes son retorcidas y consiguen salirse con la suya. Verás como al final, suele pedir perdón, le da la vuelta a las cosas, y esto hará sentirte mal y que seas tú quien al final asume la culpa.

Consecuencias de esta manipulación

En Awen Psicología explican que, a mediano y largo plazo, estas son las principales consecuencias de esta forma de maltrato psicológico: