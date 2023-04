Los pasos para actualizar a MIUI 14 más rápido en tu móvil

MIUI es el nombre que lleva la capa de personalización que Xiaomi le pone a sus móviles y, si tienes uno de ellos, probablemente habrás estado esperando ansioso el lanzamiento de su última versión, la 14. El problema es que deberás tener paciencia si quieres descargarlos e instalarlo porque el proceso es algo lento y va habilitándose en más smartphones poco a poco. Aprende entonces cómo actualizar a MIUI 14 más rápido con este truco que te enseñamos.

A pesar del lanzamiento oficial de MIUI 14, sólo un pequeño porcentaje de los usuarios ya pueden acceder a su versión estable. Otros tienen que conformarse con aguardar a que en varias semanas les llegue un mensaje indicando que por fin está disponible.

Cómo actualizar a MIUI 14 más rápido

Antes de instalarlo

Antes de iniciar el procedimiento, debes saber que desbloquear el bootloader e instalar un firmware diferente es algo peligroso. Corres el riesgo de afectar el funcionamiento del sistema operativo, por lo que deberías tener ciertos conocimientos previos.

Lo primero, si estás decidido, es descubrir qué firmware tiene tu equipo. Ve a Ajustes, Sobre el teléfono, y entra a Versión de MIUI. Verás la numeración de MIUI seguida de un paréntesis. Dirá algo como TLOUMIXM siendo la primera letra la versión de Android. También observarás que aparece el detalle de la región. Por ejemplo, si dice «EU», será porque es una versión global de MIUI.

El próximo paso sería realizar una copia de seguridad, porque al instalar MIUI 14 de este modo se borrarán todos tus contenidos. Aunque sean eliminados, si cuentas con una copia de seguridad vas a poder recuperarlos una vez que hayas instalado MIUI 14.

Instalando MIUI 14

Descarga y ejecuta la herramienta Mi Flash Unlock en tu PC y conecta el smartphone a través de un cable USB, abriendo el modo Fastboot -con el equipo apagado pulsa los botones de volumen menos y encendido-. Así te aseguras de desbloquear el bootloader.

Con el bootloader ya desbloqueado, todo lo que te hace falta es una cuenta Mi configurada en tu móvil y un PC con Windows. Descarga e instala Xiaomi Flash Tool y busca la actualización correspondiente en el listado de la web Xiaomi Firmware Updater.

Selecciona la última versión, MIUI 14 y descarga el paquete fastboot, no el recovery, de tu región. Extrae los archivos contenidos dentro del paquete y busca la carpeta Images. Abre Xiaomi Flash Tool, entra a Images y pulsa en clean all and lock. Finalizado rápidamente el bloqueo del bootloader, tu Xiaomi se reiniciará con MIUI 14 totalmente limpio y listo para que lo personalices.