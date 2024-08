Fact checked

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ocultado que España tiene dificultades para diferenciar las distintas variantes de la viruela del mono, lo que lleva a pensar que podría haber positivos del reciente brote de África y no tener conocimiento de ello. Desde el mes de enero hasta la fecha, en nuestro país se han notificado 264 positivos, más del doble que en la mismas fechas de 2023, pero se ha diagnosticado todos ellos bajo el anterior linaje del virus.

La ministra de Sanidad, que ha estado de vacaciones incluso durante la última semana desde que la OMS declaró emergencia sanitaria internacional el brote en 15 países de África, no ha revelado si algún paciente de los 264 positivos de 2024 ha podido sufrir la nueva variante de mpox, porque sencillamente no se podía diferenciar.

Así, tras la reunión de la Comisión de Salud Pública en la que se ha analizado con las comunidades autónomas este miércoles la situación del nuevo brote en España, la consejera de Madrid, Fátima Matute, ha advertido del acuerdo para «monitorizar y ver qué tipo de virus tiene cada paciente, porque a día de hoy el Centro Nacional de Microbiología no es capaz de diferenciar las variantes» pero, por contra, ha rechazado medidas como el control del virus en el agua, algo «que no tiene ningún sentido», ha señalado.

El Centro Nacional de Microbiología (CNM) de España ha señalado dificultades para diferenciar entre las distintas variantes del virus de la viruela del mono, también conocido como monkeypox. Esto se debe a las limitaciones en los métodos diagnósticos actuales, que no permiten una diferenciación clara entre las variantes circulantes del virus.

El problema radica en que las pruebas disponibles pueden detectar la presencia del virus, pero no necesariamente identificar la variante específica. Esto es relevante porque las diferentes variantes pueden tener distintas implicaciones en términos de transmisión, severidad de los síntomas y eficacia de las vacunas.

La falta de capacidad para diferenciar entre variantes puede dificultar la respuesta de salud pública, especialmente en lo que respecta a la vigilancia epidemiológica y a la toma de decisiones sobre medidas de control específicas. Es probable que las autoridades de salud y los centros de investigación de las comunidades estén trabajando para mejorar las técnicas de secuenciación y diagnóstico para abordar este desafío.

«En Madrid estamos preparados para hacer frente a esta alerta sanitaria y para tratar a los pacientes que vengan y evitar que haya una transmisión comunitaria y no obstante no nos dormimos porque este virus puede cambiar y de ahí la importancia de esa vigilancia que queremos se haga no sólo en los aeropuertos, sino en toda nuestra población para poder actuar de forma inmediata teniendo previstos todos los escenarios que puedan ocurrir», ha resaltado finalmente Fátima Matute.

En este contexto, Sanidad señala que se «continúan notificando casos de infección por mpox en España», pero que «no se observan cambios significativos respecto a las características clínicas y epidemiológicas de los casos con inicio de síntomas en 2024 respecto a los notificados previamente». Madrid reclama más recursos

En este marco, Madrid ha pedido durante el encuentro al Ministerio que provea «de los recursos humanos y materiales que sean necesarios para esta alerta sanitaria». «Necesitamos tener todo el material necesario para el diagnóstico, para el tratamiento y para la protección de nuestros profesionales, así como la cantidad de vacunas suficientes», ha remarcado.

Desde el Ministerio se ha indicado que actualmente hay stock de dosis suficientes y, además, se puede contar con las que se encuentran en la reserva estratégica. Pese a ello, la consejera ha trasladado la preocupación por la privatización de la «reserva estratégica del Ministerio de Salud, que hasta ahora estaban gestionando de forma pública».

«En este sentido, si el manejo es eficiente, no tenemos nada que decir. Pero volvemos a decir en la Comunidad de Madrid, el hacer una gestión externa con unas reglas del juego bien establecidas, no quiere decir que no trabajes por la Sanidad Pública, que es por lo que todos estamos trabajando. Y ahora lo demuestra el propio Ministerio», ha indicado.

En cuanto a la vacunación, ha dicho, «no hay que alarmar a la población porque la vacunación no ha de ser masiva». «Las indicaciones en el momento actual son personas que tienen prácticas sexuales de riesgo y o con múltiples parejas, personas que han tenido un contacto estrecho con un paciente, profesionales que tienen contacto estrecho, directo con pacientes o con secreciones derivados de estos pacientes y pacientes inmunodeprimidos. No obstante, todo esto está indicado por un médico que evalúa caso por caso y dice si hay que vacunarse, cuándo y cómo hay que vacunarse», ha concretado.

En la Comunidad de Madrid se ha aumentado el horario en los centros de vacunación, donde se aplicaba a unos 200 pacientes a la semana y ahora se está llegando a 93 personas al día.

«Los viajeros que vayan a África si no tienen prácticas de riesgo no tienen por qué vacunarse. Lo que sí que tienen que estar es bien informados de cuál es la transmisión, cuál es el riesgo de adquirir la enfermedad y cómo prevenir esa adquisición. Esta enfermedad se contagia por un contacto directo estrecho de las lesiones de las vesículas que hay en la piel o de material, tejido, ropa de cama, toallas que han estado en contacto directo con un enfermo», ha explicado.