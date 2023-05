Rafa Nadal y el Real Madrid, juntos contra el melanoma

Fact checked

Cantabria Labs, conmemorando el Día Mundial contra el Melanoma, presenta su nueva campaña «Objetivo Cero Melanoma 2023», con la que el laboratorio farmacéutico español pretende concienciar a la sociedad de la importancia de tener unos buenos hábitos al sol para, entre todos, dejar a cero la cifra de nuevos diagnósticos de melanoma en España. A pesar de que la última encuesta realizada por Cantabria Labs «VII Informe HELIOCARE: buenos hábitos al sol», para conocer los hábitos en el uso de protección solar y crear campañas de concienciación y prevención adaptadas a la realidad, ha arrojado resultados muy esperanzadores, como que en los últimos cinco años ha aumentado casi un 50% la población que usa fotoprotector todo el año y un 30% de ellos lo hace son SPF50+, aún queda mucho que hacer en este terreno. En 2022, en España se diagnosticaron 7.474 nuevos casos de melanoma y, en 2023, según los cálculos de la American Cancer Society para este cáncer en los Estados Unidos, se diagnosticarán aproximadamente 97.610 nuevos casos.

En este sentido, María Vitale, Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs afirma que «cuando analizamos la situación en los jóvenes, nos encontramos con que solo se fotoprotegen durante todo el año un 32% de la población menor de 30 años. Por un lado el dato es bueno, porque hace 5 años solo era un 5% de los jóvenes. Pero consideramos que esta población aún no está usando lo suficiente la fotoprotección durante todo el año y, por lo tanto, debemos seguir trabajando. Por eso nuestra campaña Objetivo Cero Melanoma hace especial hincapié en la gente joven. Porque sabemos que, junto con otros factores de riesgo como el fototipo o el lugar de residencia, el hecho de haber estado expuesto a la radiación ultravioleta sin la protección adecuada, y especialmente a la radiación ultravioleta B, y haber tenido quemaduras solares en la niñez o la juventud, se asocian con el posterior desarrollo de un cáncer».

Asimismo, no hay que olvidar la importancia de combinar la fotoprotección oral con la tópica durante todo el año porque, tal y como explica María Vitale, «La fotoprotección oral, en la que es pionera Cantabria Labs, permite complementar la fotoprotección tópica. Hay que tener en cuenta que, con la fotoprotección tópica, hay riesgo de que no nos la apliquemos de manera uniforme o en las cantidades suficientes. A veces no se reaplica periódicamente y recordemos que se pierde al bañarnos o con el sudor. Además, al tomar las cápsulas con nuestra tecnología patentada Fernblock®, potente antioxidante con actividad fotoprotectora, prevenimos el daño solar a nivel celular evitando el daño en el ADN de la célula, protegiendo la piel del daño solar y evitando que se pongan en marcha los mecanismos que pueden originar el desarrollo de cáncer de piel».

Tres pasos

Por todo ello, Cantabria Labs presenta, con la ayuda de sus embajadores -Rafa Nadal y Sara Andrés- y su patrocinio deportivo con el Real Madrid C.F., su campaña «Objetivo Cero Melanoma 2023» que recuerda la importancia de los tres pasos para poder celebrar la vida bajo el sol: proteger y reparar la piel, combinar la fotoprotección oral con tópica y, por último, acudir al dermatólogo cada año para revisarse los lunares. La campaña está formada por distintas piezas audiovisuales que se podrán encontrar, a partir de hoy, en todos los soportes y canales digitales de Cantabria Labs.

Una de las piezas principales de la campaña, que tiene como protagonista a la dermatóloga Rosa Taberner, al tenista Rafa Nadal, a los jugadores del Real Madrid Dani Carvajal, Aurélien Tchouameni y Thibaut Courtois como representantes del primer equipo masculino del Real Madrid C.F. y la atleta paralímpica Sara Andrés, establece un paralelismo entre la revisión de lunares y la revisión del objetivo de cada una de las disciplinas (in/out en el caso del tenis, gol en el del fútbol y validar un salto de longitud en el caso del atletismo) y recuerda la importancia de cumplir los tres pasos para hacer «check» frente al sol y dejar a cero el melanoma.

En la segunda pieza de la campaña, que cuenta con un formato muy dinámico e innovador que simula un peloteo de tenis, la dermatóloga Yolanda Gilaberte, y Rafa Nadal, ganan el partido al melanoma dando las claves de unos hábitos saludables al sol y de la importancia de elegir un buen fotoprotector. Objetivo Cero Melanoma, ¡cumplido!

Además, la campaña plantea también un reto en redes sociales en el que, a través de un filtro de Instagram, los usuarios también podrán ganarle el partido al melanoma y será la voz del propio embajador de la compañía, Rafa Nadal, el que anime a los participantes mientras dejan a cero el melanoma. Con este reto en Instagram, se pretende seguir apoyando los proyectos en los que contribuyen con el objetivo de darle visibilidad a la importancia de la prevención y la investigación contra el cáncer de piel y conseguir que el filtro se utilice más de 7.500 veces en honor a los nuevos casos diagnosticados de melanoma en nuestro país en 2022.

Otros protagonistas

También deportistas como Crys Dyaz, organizaciones y fundaciones se suman cada año a los consejos y recomendaciones de Cantabria Labs y su línea de fotoprotección HELIOCARE, con el foco puesto en #loimporante, la salud. La Copa del Rey de Vela By Mapfre, la Rafa Nadal Academy by Movistar, el Rafa Nadal Tour by Santander, la Fundación Lo que de Verdad Importa, la Federación Madrileña de Tenis, la Fundación Clínica Menorca son algunas de las entidades que se suman al gesto y difusión de estos tres pasos para dejar a cero el melanoma.

Además, este año, Cantabria Labs se ha sumado a la campaña «Todos contra el cáncer», nombrada Acontecimiento de especial interés público y puesta en marcha por la Asociación Española contra el cáncer, para ayudar a fomentar la divulgación, prevención, investigación y cuidado de las personas con cáncer.