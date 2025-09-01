Quirónsalud velará por la salud de los mejores jugadores de pádel del mundo como Servicio Médico Oficial del Comunidad de Madrid Premier Padel P1

Fact checked

Madrid volverá a convertirse en la capital mundial del pádel con la celebración del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 en el Movistar Arena, del 2 al 7 de septiembre. Un evento que reunirá a las principales figuras del circuito internacional, tanto en categoría masculina como femenina, y que volverá a contar con Quirónsalud como Servicio Médico Oficial por tercer año consecutivo.

Un equipo de profesionales altamente cualificados, liderado por el Dr. Ángel Ruiz Cotorro, director de la Clínica Tenis Teknon, acompañará a todos los jugadores del torneo velando por su salud dentro y fuera de la pista. Además, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz actuará como centro de referencia para cualquier asistencia que requieran deportistas, organización o público asistente.

El torneo contará con la participación de referentes locales como Alejandro Galán y Marta Ortega, en una edición que promete grandes emociones tras el triunfo de Arturo Coello y Agustín Tapia en 2024 (categoría masculina), y de Gemma Triay y Claudia Fernández en la femenina.

La capital española consolida así su posición como uno de los grandes escenarios del pádel mundial, acogiendo este prestigioso torneo por cuarto año consecutivo.

Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Este año el Grupo también ha sido Servicio Médico Oficial del Andalucía Málaga Premier Pádel P1 disputado el pasado mes de julio y, el año pasado, también estuvo en ambos torneos, en el de Sevilla y en las Finals disputadas en Barcelona. Asimismo, actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.