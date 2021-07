Si bien la gran parte de las personas tienen un fuerte deseo en dormir para poder descansar mejor, hay quien no lo ve de la misma forma. Existe la somnifobia o el miedo a dormir, es algo rara, pero puede pasar y por esto te comentamos de qué se trata y cómo superarlo.

Este trastorno les sucede a las personas que creen que les puede pasar algo durante el sueño, como morirse, perder el control o suceder algo que no está en sus manos porque en ese momento están durmiendo.

Causas de la somnifobia

Esta fobia surge por la experiencia de algunas personas en tener pesadillas mientras duermen y pasarlo mal, aunque ello va más allá. Algunas veces no hay causa aparente y sucede por qué sí.

¿Cuáles son los síntomas del miedo a dormir?

En general, suceden los mismos síntomas que muchas otras fobias pues todo ello viene protagonizado por un miedo irracional a determinadas cosas y situaciones como es este caso.

Entonces no quieren dormirse, tienen sudoración, palpitaciones, ansiedad, pesadillas, se quedan sin respiración, etc.

¿Cómo se puede superar?

Este síndrome es algo complicado porque, quienes lo sufren, no quieren dormir, y ello provoca problemas de insomnio importantes que derivan en un sufrimiento durante el día. Llega así a condicionar la vida física y psíquica de quienes lo padecen.

Por esto conviene ir a ver al especialista y someterse a un tratamiento para encauzar la vida. Porque se puede superar, pero hace falta fuerza de voluntad y querer curarse.

Una de las terapias se basa en enfrentarse a ello a diario para avanzar en este miedo e ir superándolo, poco a poco, porque verán que no es para tanto y que no hay miedo alguno porque no sucede nada malo.

Para todo esto también se emplea la meditación, el mindfulness, la relajación, los pensamientos positivos… hay algunos profesionales que compaginan todo ello con la medicación para tratar los episodios de ansiedad.

Aunque lo mejor es establecer unas rutinas para poder dormir cada día a una hora y así el cuerpo se acostumbra a ello. Hacer deporte, llevar hábitos saludables, etc. hace que perdamos cada vez el miedo a dormir y este importante hábito se convierta en algo realmente bueno porque lo necesitamos para nuestra mente y también para estar bien descansados durante el día para poder rendir adecuadamente.