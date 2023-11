¿Qué es la queilitis? El fenómeno de los labios agrietados

Fact checked

Muchas veces, sufrimos afecciones cuyos nombres desconocemos. Uno de los ejemplos más claros es el del agrietamiento que se produce en los labios por diversos factores externos. Repasamos qué es la queilitis, qué tipos de variantes posee y cómo tratarlas.

Entre los factores que pueden producir ese resquebrajamiento de los labios aparecen el sol, la baja temperatura y los alérgenos que algunos labiales tienen en su composición. Lo peor que podemos hacer en estos casos es lamer o pellizcar los labios. Y no intentes quitarte los pedazos de piel muerta porque será peor. Pero, ¿a qué se debe esta patología y cómo se puede prevenir?

Queilitis = labios agrietados

Se trata de la misma problemática de salud. Los labios se secan, se descaman lentamente y suelen surgir pequeñas grietas en ellos. Las grietas, normalmente verticales, generan dolor en el paciente. En su desesperación, éste intenta mojar los labios o pellizcarlos. Es un error grave que puede llevar a la infección de la zona. Lo mejor es dejar la boca como está y consultar a un médico pronto.

Si sospechamos que la causa de los labios agrietados es la temperatura extrema, en invierno o en verano, bastará con procurar mantenernos a salvo de las sensaciones térmicas demasiado bajas o altas. No obstante, en las estaciones intermedias lo más probable es que los labios agrietados estén provocados por alguna sustancia alérgena incorporada a los cosméticos labiales.

La última situación es la más severa de todas, porque se debe identificar el alérgeno para tratar los labios con una crema especial. Este alérgeno puede estar presente en otros cosméticos, y la información es clave para que no padezcas más reacciones cutáneas.

Variantes de la queilitis

Queilitis angular

En algunas ocasiones, no estamos frente a una queilitis simple sino ante una queilitis angular. Éste es un inconveniente fácilmente perceptible a los ojos y asimismo doloroso. Consiste en una llaga que se aloja en la comisura de la boca por acción de un hongo. Generalmente se aconseja un tratamiento con crema antifúngica, que poco a poco va matando el hongo y eliminando esta llaga.

Queilitis exfoliativa

Otra variante es la queilitis de tipo exfoliativa. Se llama así porque se forma una especie de descamación marrón espesa en esta parte sensible de la boca. Es esencial que no te lamas, te muerdas ni te estés pellizcando. Debes aplicar un bálsamo labial neutro acompañado de un hidratante. Y asegúrate de llevar una dieta saludable, ya que la alimentación juega un papel fundamental en tal sentido. Si los síntomas de la queilitis exfoliativa no se van al cabo de unos días, acude a un dermatólogo para que te ayude.

¿Cómo prevenir la queilitis en todas sus variantes?

Reconocidos ya los tratamientos para algunos de los tipos de queilitis más destacados, la mejor terapia de prevención es utilizar regularmente un protector de labios. No cualquiera, sino uno neutro, hidratante y que no desencadene reacciones alérgicas. ¿Cuándo usarlo? Siempre que vayas a exponerte a las temperaturas extremas o al sol. O al notar las primeras grietas.

Si tienes tendencia a que los labios se agrieten a pesar de usar protector, incluye en tu rutina una crema prorrecuperación. Puedes comprar estos productos en las farmacias. El aspecto de tu boca debería mejorar pronto pero, si no lo hace, entonces casi con seguridad es que tienes una dermatitis de contacto. Debes identificar por qué tu piel reacciona así. Visita a un alergólogo.

¡No olvides tomar agua!

Son múltiples los beneficios a los que accedemos si bebemos al menos dos litros de agua al día. Y uno de los más importantes es que nuestros labios difícilmente se resecarán. La elasticidad de la piel, y por ende de los labios, está sujeta a que bebamos agua suficiente cada día. Si nos olvidamos de ello, se resecará y percibirás las grietas especialmente en las jornadas más calurosas.