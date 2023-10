Esta es la rutina más fácil y efectiva para reparar la piel tras la exposición al sol

Estamos acostumbrados a que septiembre sea sinónimo de vuelta a la rutina y a darle una vuelta a nuestros hábitos tras una temporada de desconexión. Además, hasta no hace mucho, en septiembre, aunque aún hacía calor, el tiempo comenzaba a cambiar y a apuntar la llegada del otoño. Esto ahora ya no es así, al menos, no exactamente. Las temperaturas de las últimas semanas siguen siendo elevadas y, por tanto, son muchas las personas que continúan disfrutando de jornadas de playa y piscina, con la exposición solar que ello conlleva.

Una mujer durante un ritual facial. / Gtres

Somos conscientes de que la protección solar es fundamental durante todo el año para evitar los daños en la piel, sobre todo, en la del rostro, pero, además de proteger la piel, también hay que tener presente una serie de cuidados posteriores a la exposición solar. Es probable que, en muchos casos, nuestra piel se vea más apagada y envejecida tras el verano y la mayor exposición a los rayos del sol. Por este motivo, plantear una rutina específica para este propósito es algo de gran importancia y los meses posteriores al verano juegan un papel fundamental.

Los expertos de Iroha Nature inciden en que tanto septiembre como octubre son clave para cuidarnos, para tratar y revertir todos los efectos que han dejado el sol, la sal, el cloro y, en ocasiones, la falta de cuidado, en nuestra piel. Por eso, proponen una rutina facial ideal para combatir el envejecimiento de la piel y lucir una piel rejuvenecida y luminosa. Una rutina facial sencilla y de tres pasos que, además de cuidar nuestra piel, nos permitirá un ratito de relax y descanso, tan necesario siempre.

Una mujer con una mascarilla. / Gtres

Primer paso: limpiar y exfoliar

Tras la exposición solar la piel queda deshidratada, áspera, seca con células viejas y dañadas que se van acumulando sobre las nuevas y crean una capa externa más gruesa. Lo que da un aspecto de piel apagada, sin brillo y áspera. Limpiar y exfoliar la piel será el primer paso para mejorarla, con ello la estimularemos y eliminaremos las impurezas, células muertas, consiguiendo así una piel más lisa y luminosa. Una de las opciones más efectivas es la Mascarilla Peeling Piel Perfecta con Ácido Glicólico de Iroha Nature, que exfolia suavemente la piel y promueve la renovación celular eliminando las células muertas, minimizando el tamaño de los poros, aportando luminosidad y revitalizando una apariencia de piel cansada y apagada. Además de Ácido Glicólico, tiene Centella Asiática, que aporta propiedades hidratantes y calmantes.

Segundo paso: tratar el contorno de ojos

Los parches Global Eye Care son perfectos para esta zona del rostro. Ayudan a reducir arrugas y líneas de expresión del contorno de ojos, disminuir el tono de las ojeras y la hinchazón de las bolsas. Su contenido en Niacinamida, aporta propiedades antioxidantes y despigmentantes, reduciendo las ojeras y haciendo que el contorno luzca más joven e iluminado. Por otro lado, la Cafeína tiene acción descongestionante favoreciendo la reducción de bolsas y los Péptidos ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento, rellenando así las arrugas en el contorno de ojos. Por último, el Ácido Hialurónico proporciona una hidratación inmediata y de largo alcance al retener la humedad en la superficie cutánea.

Tercer paso: Mascarilla Rellenadora y Antiedad

Por último, es imprescindible tratar las arrugas del rostro e hidratarlo en profundidad. A este respecto, la Mascarilla Rellenadora y Antiedad con Triple Ácido Hialurónico está específicamente diseñada para ello, ya que rellena y mejora las arrugas y finas líneas de expresión acentuadas por la exposición solar gracias a la combinación de diferentes pesos moleculares de Ácido Hialurónico, fórmula que resulta perfecta para poder penetrar en las diferentes capas de la piel.