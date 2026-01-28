Qué es la agorafobia, el problema de salud mental que sufre Gloria Serra: síntomas y cómo superarlo

Fact checked

Recientemente, Gloria Serra ha hablado abiertamente sobre su lucha personal con la agorafobia. En una entrevista en el pódcast «Sense filtres» de Marta Cailà, Serra compartió su experiencia, revelando cómo le ha afectado este trastorno tanto en el ámbito personal como en el profesional.

«Las personas con agorafobia temen encontrarse en circunstancias o lugares de los que no pueden escapar o que las hagan sentirse indefensas. Este trastorno de ansiedad puede desencadenarse ante diferentes escenarios. Algunas personas tienen miedo de estar en un lugar cerrado, mientras que otras evitan hacer colas donde hay mucha gente. El motivo es que el miedo se desarrolla principalmente a no tener la forma de solucionar un problema hipotético que pueda surgir en un determinado momento. Por lo tanto, es difícil que las personas con agorafobia se sientan cómodas en lugares públicos, especialmente si están concurridos», explica Quirón Salud.

Gloria Serra confiesa que sufre agorafobia

La agorafobia es un trastorno psicológico en el que la persona experimenta un miedo intenso e irracional a estar en lugares o situaciones de las que sería difícil escapar. A menudo, este trastorno se asocia con cualquier situación cotidiana que implique estar lejos de un entorno considerado seguro, como el hogar.

Los síntomas de la agorafobia que sufre Gloria Serra pueden variar de una persona a otra, pero hay algunos que se repiten en la mayoría de los casos:

Las personas que, como Gloria Serra, sufren este trastorno, suelen temer aquellas situaciones en las que no pueden encontrar una salida con facilidad, como el transporte público o los centros comerciales.

Debido al temor a salir de su zona de confort, los agarofóbicos tienden a evitar cualquier situación que implique interacción social, como reuniones de trabajo o compromisos familiares.

En muchos casos, la agorafobia está asociada con los ataques de pánico: dificultad respiratoria, palpitaciones, sudoración excesiva y temblores.

.Muchas personas con agorafobia experimentan una constante sensación de ansiedad anticipatoria, preocupándose constantemente por lo que podría ocurrir.

«Estuve 3 meses encerrada en casa por la agorafobia. Venía de un ataque de ansiedad en el trabajo que me envió al Hospital Clínic. Andreu Buenafuente me insistió en que fuera al psicólogo que me hizo ver que yo me engañaba, me ocultaba mi estado real. Cuando salgo del trabajo voy leyendo en el metro, a las ocho y media de la noche. Me acerco a las luces de la calle para poder leer. Me diagnosticaron agorafobia: leía por la calle o en el metro para no mirar dónde estaba. Para protegerme me inventé la historia del libro, leyéndolo por todas partes. Me hicieron tratamiento tres meses. Cuando me pasó era imposible que un programa de radio hablara de ello. Ahora tengo herramientas para evitarlo pero he sufrido agotamiento de estrés, pero aquello nunca más me ha pasado, aquel nivel de estrés y engañarme a mí misma.

Cuando me diagnosticaron yo salía del médico con mi madre y le dije que no podía cruzar la calle para coger el taxi. No podía explicar por qué no podía cruzar la calle, es muy difícil de explicar: sentía que si cruzaba la calle corría un peligro muy alto. Como si ahora me dijeran salta de la Torre Glòries. Aquello fue un shock. Me di cuenta de que en lugar de coger la boca de metro cerca de casa iba a otra más lejana porque eso me permitía no tener que cruzar la calle. Que tu mente te engañe y te falle fue un golpe muy duro. El psicólogo me dio herramientas para tranquilizarme y para salir de ello. Yo podía hacer más de lo que hacía sin que me generara problemas de salud mental. Lo que hacía mal era la manera de afrontarlo. No lo explicaba a los amigos porque la gente no lo entendía. Viendo la cara de mi madre cuando me dijo ‘¿Cómo que no puedes cruzar la calle?’ No es por vergüenza que no lo explicas, es porque no te entienden. He tenido que cambiar de hábitos y aceptar que eres de una determinada manera. No se cura pero tratándolo vives una vida más real», confiesa.

Causas y tratamiento

Los antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, incluyendo la agorafobia, pueden aumentar la probabilidad de desarrollar este trastorno. Asimismo, el hecho de haber vivido situaciones traumáticas, como un ataque de pánico en un lugar público o un accidente, puede desencadenar o contribuir al desarrollo de la agorafobia. Por otro lado, algunos estudios sugieren que las alteraciones en el cerebro, particularmente en las zonas responsables del control de las emociones y las respuestas al miedo, pueden jugar un papel importante en el desarrollo de trastornos de ansiedad.

Finalmente, cabe señalar que, aunque muchas personas pueden experimentar ansiedad de manera ocasional, la agorafobia va más allá, hasta el punto de interferir con la vida cotidiana de quienes la sufren.