Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Las migrañas afectan a millones de personas en el mundo y, tradicionalmente, se han asociado principalmente a factores neurológicos, hormonales o de estrés. Sin embargo, cada vez más estudios científicos señalan un vínculo entre sistema digestivo y la aparición de este tipo de cefaleas intensas e incapacitantes.

La nutricionista Ángela Ortiz, del hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, advierte que «muchos pacientes que llegan a consulta con migrañas recurrentes también presentan síntomas digestivos como distensión abdominal, reflujo, estreñimiento, diarrea o malabsorción de nutrientes. El intestino y el cerebro están íntimamente conectados, y cuando existe un desequilibrio en el microbioma intestinal (ya sea por un síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, celiaquía, sensibilidad al gluten no celíaca, SIBO o intolerancias alimentarias), se generan señales inflamatorias capaces de favorecer la aparición de crisis migrañosas».

Eje intestino-cerebro

Ortiz explica que el eje intestino-cerebro, es una red de comunicación bidireccional en la que participan el nervio vago, neurotransmisores como la serotonina (90% producida en el intestino), hormonas, microbiota y mediadores inflamatorios. Cuando se produce inflamación intestinal, aumenta la permeabilidad de la mucosa, lo que activa al sistema inmune y provoca la liberación de citoquinas proinflamatorias y de histamina por parte de los mastocitos.

«Tanto las citoquinas como la acumulación de histamina ­—ya sea por exceso de producción, permeabilidad aumentada o dificultad en su degradación— pueden sensibilizar terminaciones nerviosas y activar el sistema trigémino-vascular, favoreciendo así la aparición de migrañas», comenta la profesional.

Histaminosis

La histamina es una amina que desempeña funciones esenciales en el cuerpo como neurotransmisor y en la respuesta inmunológica, digestión y sistema cardiovascular. Es liberada por nuestro organismo en situaciones de estrés e inflamación, pero de manera exógena también la incorporamos a través de alimentos como embutidos, quesos curados, vino y conservas de pescado, entre otros muchos. En condiciones normales, se degrada en gran parte gracias a la enzima intestinal DAO (diamino oxidasa).

«Cuando la actividad de la DAO está reducida —por predisposición genética, inflamación intestinal o uso de ciertos fármacos— la histamina no se metaboliza adecuadamente y se acumula, generando lo que conocemos como histaminosis. Sus síntomas pueden ser digestivos, cutáneos y neurológicos, siendo la migraña uno de los más frecuentes», explica Ortiz.

No obstante, la especialista aclara que «incluso con una DAO funcional, un consumo elevado de alimentos ricos en histamina puede actuar como detonante, especialmente si existe de base estrés crónico o inflamación intestinal».

Estrategias nutricionales

Ortiz subraya que «la clave no está en prohibir alimentos de manera indiscriminada, sino en identificar los desencadenantes individuales, valorar la actividad de la enzima DAO y ajustar la alimentación de forma personalizada». Asimismo, destaca que «la modulación de la microbiota mediante una dieta rica en fibra, omega-3, vitamina D y probióticos específicos, puede contribuir a mejorar la tolerancia y reducir la frecuencia e intensidad de las crisis».

Recomendaciones prácticas

Entre las pautas que pueden ayudar a las personas con migraña a mejorar su calidad de vida, la especialista recomienda:

Mantener una dieta equilibrada y antiinflamatoria, priorizando frutas, verduras y fibra; evitando el consumo de alcohol y ultraprocesados.

Evitar ayunos prolongados y mantenerse bien hidratado.

Acudir a un especialista para identificar los desencadenantes de la migraña e idear un plan de acción con el objetivo de reducir la frecuencia e intensidad de las crisis.

Limitar los alimentos ricos en histamina si se confirma que son detonantes.

Prestar atención a los síntomas digestivos y cutáneos que puedan acompañar a la migraña y consultarlo con un especialista para descartar histaminosis.

Incorporar técnicas de gestión del estrés y mantener hábitos de sueño regulares.