María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, nos hablará en este videoblog sobre la prevención del suicidio. La doctora Velasco ha afirmado que en ocasiones «pensamos en salud mental cuando la hemos perdido, cuando estamos sufriendo». Así, esta especialista y divulgadora médica, ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar. Como persona, mi motor siempre ha sido ayudar a los demás, a los que sufren o están en una situación de desventaja». Hoy, analizará con nosotros un grave problema de salud mental.