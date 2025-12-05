Aviso muy urgente si compras este agua embotellada: está contaminada y piden no consumirla
Las autoridades sanitarias españolas han emitido y ampliado una alerta de carácter urgente sobre la detección de una bacteria peligrosa en varios formatos de agua mineral natural de una marca ampliamente distribuida. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha solicitado a los consumidores abstenerse de manera inmediata de beber el producto afectado y proceder a su retirada.
El producto específico bajo vigilancia es el agua mineral natural de la marca Fuente Madre. La alerta se ha generado tras confirmarse la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en el líquido. Aunque este microorganismo rara vez causa enfermedades graves en personas sanas, supone un riesgo considerable para grupos vulnerables, como personas inmunodeprimidas, pacientes hospitalizados, ancianos o aquellos con patologías crónicas, en quienes puede desencadenar infecciones serias.
Lotes y envases afectados por la alerta
La comunicación inicial, notificada por las autoridades de Castilla-La Mancha, se ha extendido para incluir más formatos, por lo que es crucial revisar el etiquetado de las botellas que se tengan en casa.
Los lotes y envases que han sido declarados no aptos para el consumo son:
|Producto
|Lote afectado
|Botella de 1,5 litros
|1040725
|Garrafa de 5 litros
|5290425
|Garrafa de 8 litros
|8050525
Todos los envases incluidos en esta advertencia comparten la misma fecha de caducidad: 31/12/2027.
Alcance de la distribución
Según los datos de la AESAN, la distribución de los productos contaminados se ha realizado, al menos, en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. No obstante, el organismo no descarta que, debido a la cadena comercial, se haya producido una redistribución a otras regiones del territorio nacional. Por este motivo, la alerta se mantiene activa en todo el país.
Recomendaciones esenciales para el consumidor
La principal indicación de las autoridades es la prohibición total de consumo de las unidades que coincidan con la marca, formato y número de lote especificados.
- No consumir: si posee alguna botella o garrafa con los datos señalados, no debe ingerir el agua.
- Devolución y retirada: se recomienda devolver el producto al punto de venta para su correcta gestión y reembolso, garantizando su inmediata retirada del mercado.
- Consulta sanitaria: en caso de haber consumido el agua afectada y presentar síntomas relacionados con una infección (especialmente malestar digestivo), se aconseja contactar sin demora con un profesional o su centro de salud.