Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha salido al paso de la polémica generada tras las filtraciones sobre posibles irregularidades en el Ribera Salud‑gestionado Hospital de Torrejón de Ardoz. Según su primer balance, tras la inspección iniciada esta semana, el hospital no sólo registra unas listas de espera «inmejorables»—muy por debajo de la media regional— sino que además ha ampliado plantilla y actividad.

En concreto, la Consejería afirma que la demora media para las consultas es de 32 días, frente a los 60 días de la media de centros de nivel similar; las listas quirúrgicas rondan los 48 días (similar a la media) y las pruebas diagnósticas se demoran apenas 3 días, muy por debajo de los 57 de media en otros hospitales.

El centro también habría incrementado su plantilla un 2,8 %, pasando de 1.168 a 1.201 profesionales, y ha registrado un aumento en la actividad asistencial.

Sin embargo, la inspección sigue abierta: los equipos de control —dos grupos enviados al centro— siguen recabando información, en particular sobre las denuncias que apuntan a posible reutilización de material sanitario de un solo uso. Se pretende determinar «de qué material se ha estado hablando», según fuentes de la Consejería.

«Se actuará con contundencia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que actuará «con contundencia» en el Hospital de Torrejón y ha afirmado que «cualquier mala práctica será erradicada».

Lo ha trasladado en su discurso en el acto por el Día de la Constitución, que se ha celebrado este viernes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde ha señalado que «con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia» se actuará «ahora y siempre en defensa del sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños».

Así, ha señalado que ni los profesionales ni los pacientes serán tratados «de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses». «Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida», ha enfatizado, a la vez que ha añadido que no dejarán «a nadie atrás» y ha pedido «máxima confianza» para los profesionales del Hospital de Torrejón

A la vez, ha señalado que nadie en Madrid se queda «sin atender a las puertas de un hospital» y todas las personas son atendidas «en igualdad de condiciones, sin la Visa por delante».