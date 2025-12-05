Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

¿Has oído hablar de la espectroscopia de Raman? Es una técnica de diagnóstico (aunque también se utiliza en otras ramas de la ciencia, como la geología) que permite analizar la composición de tejidos usando una luz (en este caso del tipo ‘casi infrarroja’.) Con ella, investigadores estadounidenses del MIT han desarrollado un dispositivo del tamaño aproximado de una caja de zapatos con el que se pueden medir los niveles de glucosa en sangre sin necesidad de pinchazos.

Como indican los expertos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el control adecuado de la diabetes conlleva una participación activa del paciente, que debe vigilar su nivel de glucosa y adecuar el tratamiento en función de los valores obtenidos. Es algo importante en todos los casos, pero sobre todo cuando la enfermedad se trata con insulina, ya que existe un riesgo de hipoglucemia (reducción excesiva de la glucosa).

Así funciona el dispositivo

El nuevo invento se ha puesto a prueba por primera vez en un voluntario sano. Los investigadores vieron que los niveles de glucosa que muestra el nuevo aparato son similares a los obtenidos en un sistema de monitorización continua de glucosa ya aprobado por las autoridades y comercializado en Estados Unidos.

Los sensores de glucosa para la monitorización continua vigilan los niveles constantemente, pero requieren que los pacientes lleven implantes que pueden irritar la piel y tienen que cambiarse cada 10 o 15 días.

Si bien el nuevo dispositivo tiene la desventaja de que sería incómodo de transportar debido a su tamaño, los investigadores ya están probando una versión perfeccionada y de menor volumen en un grupo pequeño de pacientes.

Jeon Woong Kang, responsable del equipo de investigación, ha recordado que desde siempre se han practicado pinchazos en los dedos para obtener una gota de sangre en la cual medir el nivel de glucosa, «pero nadie quiere estar pinchándose todos los días, varias veces».

El experto considera comprensible que muchas personas que viven con diabetes realicen menos controles de los que son realmente necesarios, algo que puede provocar complicaciones serias, ha advertido.

«Si conseguimos hacer un monitor no invasivo para la glucosa, que tenga una gran precisión, lograríamos algo que podría beneficiar prácticamente a todos los pacientes», declaraba.

Un trabajo de más de 10 años

Los resultados de su trabajo se han dado a conocer en la revista científica Analytical Chemistry, donde la estudiante de doctorado del equipo, Arianna Bresci, firma como autora principal, junto a expertos en tecnología láser, bioquímica e ingeniería del MIT.

El trabajo se basa en avances previos, como un hallazgo que se produjo en 2010. Entonces se observó que los niveles de glucosa pueden calcularse de forma indirecta comparando señales obtenidas por espectroscopia de Raman del líquido intersticial que rodea las células de la piel y una medida de referencia de la glucosa en sangre. Aunque se trató de un hallazgo importante, ya que sus resultados eran fiables, no era posible ni práctico trasladar esa prueba de diagnóstico a un monitor de glucosa.

Más adelante, se vio que era posible medir la glucosa directamente con la espectroscopia de Raman, y se empezó a usar un dispositivo del tamaño de una impresora de mesa. A partir de ese punto, los esfuerzos se concentraron en ir haciendo el aparato más pequeño, pero manteniendo su precisión.

Una de las estrategias para conseguirlo ha sido reducir el número de bandas típicas de Roman, que suelen ser mil.

Con analizar solamente tres, los niveles de glucosa obtenidos son los correctos. Además del tamaño, han logrado reducir de forma sustancial el coste del equipo necesario, según ha explicado Bresci.