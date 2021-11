todos los ángulos que rodean a una enfermedad tan compleja como la depresión en «No es depre, es DEPRESIÓN»; una serie documental de seis capítulos impulsada por Janssen y producida por Medicina TV, que ha contado para su realización con el asesoramiento de profesionales sanitarios así como con las asociaciones de pacientes ASAPME (Asociación Aragonesa Pro Salud Mental), ES+Salud Mental (Asociación Empresarial de la Economía Social en Salud Mental) y AVIFES (Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental). Tras su estreno en televisión, el proyecto ha sido presentado hoy en un encuentro con medios y ya está disponible también en internet a través de la página web destinada a pacientes, Janssen Contigo.

La actriz y cantante Angy Fernández ejerce de maestra de ceremonias, de manera que su propia historia personal como paciente con depresión sirve como hilo conductor para ir conociendo los diferentes ángulos de esta patología que no siempre es fácil de entender y de la que se habla muy poco, a pesar de que está muy presente en nuestra sociedad. Tal y como ella relata en el primer capítulo de la serie, «la primera vez que le pusieron nombre a lo que me estaba pasando tenía unos 19 años. Me sentía triste y fue de repente, cuando mejor me iban las cosas explotó todo. Me decían, venga a ti te pasa algo, tú no eres esto, si tú eres todo alegría. Venga, levántate de la cama, vámonos de fiesta… En ese momento estaba trabajando en una serie, con gente de mi edad, y todos estaban felices, salían, tenían ganas de vivir y yo, de repente, cada vez tenía menos. No entendía nada».

Como explican varios de los profesionales sanitarios que intervienen en la serie, se trata de una patología grave y discapacitante, que interrumpe la vida de las personas que la padecen y que todavía se sigue banalizando y confundiendo socialmente con expresiones como «estoy de bajón» o «estoy depre», lo que no ayuda a las personas que la sufren.

«Ante una depresión, como en cualquier otra enfermedad», asegura en la serie el Dr. Víctor Pérez Sola, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, «lo primero que hay que hacer es un diagnóstico precoz que permita diferenciar lo que es la tristeza normal, lo que son otras enfermedades mentales con síntomas muy parecidos, o lo que son incluso enfermedades orgánicas, que muchas veces tienen sintomatología depresiva». El Dr. Pérez Sola, director también del Institut de Neuropsiquiatria i Addicions, Hospital del Mar (Barcelona), insiste en que cada enfermo con depresión es una persona única y cada uno necesita un abordaje distinto. «Lo que sí es muy importante -añade- es buscar ayuda lo antes posible. De la depresión se puede salir».

Otros especialistas en salud mental

Además del Dr. Pérez Sola, intervienen en la serie numerosos especialistas en salud mental, como el Dr. Miquel Roca, catedrático de Psiquiatría en el Departamento de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB); el Dr. Javier Quintero, jefe del servicio de Psiquiatría Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid; o el Dr. Luis Agüera, jefe de Sección de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid; y un nutrido grupo multidisciplinar de profesionales de Atención Primaria, psicólogos, sociólogos y otras disciplinas.

Todos ellos subrayan un mensaje contra la banalización de esta enfermedad mental: «La depresión es una enfermedad con un conjunto de síntomas, psicológicos y físicos, que duran un cierto tiempo y que no hay que confundir con una tristeza pasajera, desencadenada por un acontecimiento puntual, que nos puede ocurrir a todos en la vida». Al tiempo que señalan que «no siempre entendemos que la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra».

En la serie documental han participado numerosos pacientes anónimos que van desgranando las diferentes aristas de esta patología tan poliédrica, como la depresión posparto, la presión que ejercen las redes sociales y su influencia en la salud mental o el papel desencadenante que pueden tener el acoso escolar o determinados acontecimientos vitales, como la pérdida de un hijo o una separación de pareja.