Una nutricionista informa de cómo se hacen los palitos de cangrejo y avisa por qué no se deberían comer

Fact checked

Durante mucho tiempo, la mayoría de nosotros creíamos que todos los productos derivados de animales acuáticos eran saludables. Un error comprensible, porque casi todos los mariscos, pescados y otras especies realmente representan opciones muy sanas. Dicho esto, hay alternativas que no son tan recomendables. Hoy, descubre por qué una nutricionista avisa por qué no se deberían comer palitos de cangrejo.

Mónica Barreal, nutricionista de profesión, abordó esta problemática en una reciente aparición en el programa Hablando Claro, de TVE. Allí analizó cuáles son los ingredientes y la forma de preparación de estos productos, y las razones por las que deberías evitarlos.

Por qué no se deberían comer los palitos de cangrejo

Como otros, los palitos en base a estos crustáceos tienen el inconveniente de que su composición real no es igual que la aparente. Mientras supuestamente estos alimentos no tienen elementos perjudiciales para el organismo, basta investigarlos para comprobar que, en muchos casos, son una trampa. La clave está en que, a pesar de cómo se les conoce, no están elaborados con cangrejo.

Barreal afirmó que la gran mayoría de los palitos «están hechos con una pasta» llamada surimi, que no lleva cangrejo dentro. Aseguró esta profesional que se prepara con «la morralla de los pescados», una mezcla de restos inútiles.

¿Y cuáles son estos restos? Según la experta, contemplan «trozos de pescado, proteína de huevo, aceites como el de coco, etc.» Eso permite obtener una pasta que parece de cangrejo procesado cuando, en verdad, la presencia de crustáceo es mínima o nula.

Sin proteínas animales

Como parte del engaño a los consumidores, la especialista indica que se disimula la ausencia de proteínas de pescado y cangrejo añadiendo proteínas vegetales. Éstas aportan nutrientes diferentes, por lo que quien ingiere los palitos ignora qué está realmente comiendo.

Los bocas de mar o kanikama, como algunos los denominan, incluyen finalmente una combinación de edulcorantes como el azúcar y el sorbitol; sin detenernos en los saborizantes, aglutinantes y preservantes que pueden tener un impacto negativo en el metabolismo.

Por último, se añaden los colorantes que son los que le dan su tono característico. Es decir, ni siquiera éste es natural 100%. Básicamente, más allá de la forma en la que se publicitan, los palitos no guardan ningún tipo de relación con el cangrejo.

Como conclusión, Barreal resumió su opinión sobre los palitos al señalar que «no hay nada de salud» en ellos.