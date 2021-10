Comprobar que los monocitos están altos pes algo factible con determinadas pruebas. Y es algo que debemos tener en cuenta para saber si nuestro organismo marcha bien y el médico nos pueda dar el tratamiento a medida, en casi de que tengamos monocitos altos. Descubrimos cuándo pasa y por qué.

Cabe mencionar que los monocitos son un tipo de glóbulo blanco, componente fundamental de nuestro sistema inmunitario, ya que se encargan de destruir virus, bacterias e incluso células tumorales, según cita Hospital Fuensanta.

De la misma manera que los glóbulos blancos se encargan de inmunizar el cuerpo frente a las agresiones externas que éste puede llegar a sufrir, los monocitos son las células responsables de esas defensas, con nacimiento en la médula ósea, y distinguibles por ser las de mayor tamaño en la circulación.

¿Cuáles son las funciones de los monocitos?

Según Fisio Online, este tipo de leucocitos tienen la labor de identificar a los agentes externos y posteriormente eliminarlos mediante un proceso celular, llamado fagocitosis. Además, se encargan de desechar a los tejidos muertos para poder devolver la funcionalidad al tejido afectado.

En general podemos nombrar que la actividad de los monocitos tiene que ver con la limpieza de la sangre, eliminando las células más viejas y las bacterias o virus que se alojan en ellas, con el fin de reemplazarlas por otras, evolucionando hacia un entorno más saludable en cada rincón del organismo.

¿Por qué están altos?

Las causas del porqué los monocitos están altos corresponden, según indica Hospital Fuensanta, a algo que está fallando en nuestro sistema inmunitario. El nivel elevado de monocitos no produce ningún síntoma y, generalmente, no se descubre hasta que no nos realizamos un análisis de sangre. Este trastorno de nuestros glóbulos blancos puede significar la presencia de enfermedades crónicas graves en nuestro organismo.

Y Fisio Online pronuncia que cuando tenemos los valores de los glóbulos blancos alterados, estos nos pueden indicar enfermedades autoinmunitarias, presencia de procesos infecciosos, cáncer, virus o bacterias.

¿Cuáles son los valores normales de los monocitos?

Para descubrir cuál es el valor de monocitos en cada paciente, se realiza un examen denominado hemograma, un análisis que determina los niveles de cada uno de los componentes de la sangre, entre ellos plaquetas, glóbulos rojos y, por supuesto, también glóbulos blancos.

Lo mejor es consultar con el médico para determinar si es preciso hacer la prueba y en caso de este análisis, poder entonces explicar los resultados, valores y tratamientos por si están altos o bien bajos.

Lo habitual es que estas cantidades se expresen a partir de una relación de milímetros cúbicos. Mientras que un adulto debería mostrar unos 11.000 mm3 de glóbulos blancos, la representación aconsejable de monocitos es del 2% al 10% de ese número, entre 200 a 1000/mm3. Y los valores normales oscilan entre 100 y 800 microlitro.

Monocitos altos

Si el resultado nos sale que nuestros monocitos están altos entonces los valores normales de monocitos se ven afectados cuando se registra un riesgo externo, por lo que cifras demasiado elevadas alertan de situaciones como ésta.

Un nivel alto de monocitos podría ser un primer síntoma de ciertas enfermedades infecciosas, o advertir sobre alguna afección crónica.

Monocitos bajos

Si el resultado nos da monocitos bajos, algo que se conoce como monocitopenia, Clinic Poin en su web hace referencia que la disminución puede ser debida a múltiples causas que desencadenen una bajada de glóbulos blancos como una quimioterapia, una infección en la sangre o un trastorno en la médula ósea entre otros.

¿Cuál es el tratamiento de los monocitos altos en la sangre?

En general debe atacarse a la causa porque no hay un tratamiento global para bajarlos. En todo caso, nuestro médico nos medirá los valores y dará una respuesta sobre qué debe hacerse a partir de los resultados de los exámenes.

Llevar una vida sana consistente en comer de forma saludable y hacer ejercicio a diario puede hacer que las cosas vayan mejor, cuidemos del organismo y nuestros monocitos tengan valores normales que es lo que todos ansiamos.

Así lo especifica Nutrición y Farmacia, que establece que sí como no existe un grupo de síntomas único para detectar la elevación de los monocitos, salvo un análisis de sangre; del mismo modo, no hay tratamientos para los monocitos altos en la sangre.

A pesar de ello, hay tratamientos que combaten la causa de la afección y pueden aliviar la sintomatología.

Es necesario acudir al médico pues es el especialista indicado para determinar la mejor forma de superar el padecimiento.