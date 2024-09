Fact checked

La ministra de Sanidad, Mónica García, que fue incapaz de suspender sus vacaciones ante la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Emergencia Sanitaria Internacional esta infección, continúa sin arbitrar medidas que consigan frenar esta enfermedad en nuestro país.

Así, la expansión del mpox no ha sido controlada, lo que está generado preocupación entre los profesionales de la salud y la población. Expertos advierten que la falta de acciones contundentes y efectivas, lo que está permitiendo que el virus siga propagándose. Además, la lentitud en la implementación de campañas de vacunación y prevención está contribuyendo al aumento de los casos, en algunas comunidades.

Con el incremento de 47 contagios en los últimos siete días, las críticas hacia la gestión de Mónica García se han intensificado, y muchos reclaman una respuesta más rápida y eficaz para frenar el avance de la viruela del mono en el país.

Por todo ello, la actualización de la situación epidemiológica de los casos de infección por viruela del mono o mpox, donde se registran 47 nuevos casos en esta semana, indica una nueva subida en el ritmo de contagios, ya que en el anterior informe se registraron un total de 15 nuevos casos. Ninguno de ellos es de la nueva variante clado 1b.

Así, a fecha de esta nueva actualización, con datos hasta el 10 de septiembre, se han notificado 396 casos de viruela del mono en lo que va de 2024, superando los 323 casos que se registraron en todo el año 2023, según datos del ministerio que dirige, Mónica García. Con estos nuevos datos ya suman un total de 8.240 casos confirmados de infección por mpox desde el inicio del brote en abril de 2022, procedentes de 17 CCAA.

En 2024, se han notificado 396 casos, de los que 368 (92,9%) disponían de fecha de inicio de síntomas. La mayor parte fueron 361 hombres (98,1%); la edad osciló entre 6 y 75 años, con una mediana de edad de 37 años (rango intercuartílico. El 63,6% de los casos tenía entre 30 y 49 años y el 45,7% de los casos habían nacido en España.

En agosto de 2024 se han notificado 54 casos con fecha de inicio de síntomas del 5 al 30 de agosto. Las comunidades autónomas que han notificado casos en ese mes han sido Madrid (20 casos), Cataluña (15 casos), Andalucía (9 casos), Castilla La Mancha (3 casos), Murcia (3 casos) Cantabria (2 casos), Castilla y León (1 caso) y Comunidad Valenciana (1 caso). En septiembre se ha notificado cinco casos en Madrid.

Las comunidades autónomas que registran un mayor número de infecciones por mpox en 2024 son: la Comunidad de Madrid (156 casos), que en la semana anterior tenía 147 casos; Cataluña (91), que en la anterior semana registró 61 casos, y Andalucía (87), frente a 83 la semana anterior. No obstante, según los datos recogidos por Sanidad, aún hay cuatro comunidades autónomas que no han notificado casos de mpox, estas son: Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja.

Un total de 214 casos (58,2%) presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea) siendo la fiebre la más frecuente (167 casos, 45%). Además, 147 casos presentaron linfadenopatías localizadas. El exantema se localizó en la zona anogenital en 224 casos (71,5%), en la zona oral-bucal en 50 casos (13,6%) y en 157 (42,7%) en otras localizaciones.

Por otro lado, 37 pacientes (12,3% de los 301 casos con información) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico: infección bacteriana secundaria (13 casos), úlcera bucal (9 casos), infección corneal (5 casos), miocarditis (1 caso), proctitis (1 caso) y 8 casos con otras complicaciones. Hubo 19 hospitalizaciones, todos ellos fueron hombres, con una mediana de edad de 34 años. En los nueve casos en los que la fecha de ingreso y de alta está disponible, la estancia mediana en el hospital fue de cinco días.

Respecto a la vacunación, 347 casos (94,3%) no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal, 18 casos (15%) estaban vacunados frente a mpox en el contexto actual del brote y tres casos habían sido vacunados de la viruela en la infancia. De los 18 casos vacunados con vacuna frente a mpox, 6 (33,3%) recibieron una sola dosis, 10 (52,4%) dos dosis y en 2 (4,7%) casos se desconoce el número de dosis.

El mecanismo de transmisión más probable se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual en 279 casos (75,8%), en 13 casos fue debido a un contacto estrecho en un contexto no sexual (3,5%) y en 76 casos esta información no estaba disponible (20,7%). Respecto a la orientación sexual de los afectados, excluyendo el caso del menor, 224 casos (60,8%) eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, 6 casos (1,6%) eran hombres heterosexuales, 3 casos (0,8%) eran mujeres heterosexuales y en 134 casos (36,8%) no constaba la información.

¿Cuáles son los síntomas de mpox?

Los síntomas de esta enfermedad pueden comenzar de 3 a 17 días a partir de la exposición. El tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de los síntomas se denomina período de incubación.

Los síntomas de la viruela del mono duran de 2 a 4 semanas, y pueden incluir los siguientes:

Fiebre

Sarpullido en la piel

Hinchazón de los ganglios linfáticos

Dolor de cabeza

Dolores musculares y en la espalda

Escalofríos

Cansancio

Aproximadamente de 1 a 4 días después de que empieza la fiebre, se produce un sarpullido en la piel.