En Atrévete a comerte la vida, Miriam Salina Gascón, terapeuta especializada en ansiedad por la comida y alimentación desordenada, nos invita a transformar nuestra relación con la comida en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. Combinando su experiencia personal y profesional, el libro ofrece herramientas para comprender cómo nuestras emociones y creencias influyen en la alimentación, ayudándonos a liberarnos de la culpa y la presión estética impuesta por la sociedad. Más que un manual de alimentación, este libro es un viaje hacia la comprensión de nuestras emociones, patrones de comportamiento y la manera en que estos se reflejan en nuestra forma de comer.

Además, Miriam Salina es fundadora de la escuela Cómete la vida (Grijalbo), donde acompaña a personas en el proceso de sanar su relación con la comida y el cuerpo. Su trabajo se enfoca en la psicoeducación y la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, promoviendo una alimentación intuitiva y libre de culpa.

En esta entrevista con OKSALUD, nos habla sobre los principales temas de su libro y compartirá estrategias para mejorar nuestra relación con la comida, liberarnos de la cultura de la dieta y entender la influencia de nuestras emociones en la alimentación.

PREGUNTA.- En tu libro hablas de la relación con la comida como un reflejo de nuestra relación con la vida. ¿Cómo podemos identificar qué aspectos de nuestra vida se ven reflejados en nuestra alimentación?

RESPUESTA.- Identificar y comprender nuestras necesidades nos ayuda a tener una buena relación con la comida y a aceptar y amar nuestro cuerpo con respeto. Nuestra conducta a la hora de comer puede ser un camino para el autodescubrimiento y el crecimiento personal.

P.- Mencionas que la culpa y la vergüenza son emociones comunes en quienes tienen una mala relación con la comida. ¿Qué consejos darías para empezar a liberarse de estas emociones?

R.- Estas emociones, junto con la cultura de la dieta, impiden conectar con las señales corporales de hambre y saciedad, lo cual puede derivar en una relación disfuncional con la comida y el cuerpo. Para liberarse de estas emociones, es importante dejar de lado la restricción excesiva de alimentos y los pensamientos negativos y moralistas sobre la comida.

P.- En Atrévete a comerte la vida combinas tu experiencia personal con tu conocimiento profesional. ¿Qué parte de tu historia personal crees que conecta más con los lectores y por qué?

R.-. Mi historia personal, incluyendo mi lucha contra un trastorno de la conducta alimentaria y mi proceso de recuperación, es un ejemplo de cómo se puede superar una relación problemática con la comida. Esta conexión personal puede resonar en los lectores que están pasando por situaciones similares, ofreciéndoles esperanza y motivación para buscar su propia recuperación.

P.- La escuela Atrévete a comerte la vida busca acompañar a las personas en su proceso de sanar la relación con la comida. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentras en este camino y cómo los abordas?

R.- Uno de los principales obstáculos en este camino es la dificultad para establecer límites saludables y, al mismo tiempo, disfrutar de la comida de manera libre y placentera. Este equilibrio entre el límite y el dejar ser es esencial para el autocuidado.

P.- Dices que la relación con nuestra madre influye en muchos aspectos de nuestra vida, incluida nuestra relación con la comida. ¿Cómo podemos empezar a sanar esta relación para que no afecte nuestra alimentación?

R.- Para sanar esta relación y evitar que afecte nuestra alimentación, es importante, entre otras cosas, ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras en nuestros hijos y evitar transmitirles miedos irracionales sobre la comida.

P.- Vivimos en una sociedad que nos impone estándares estéticos y una relación rígida con la alimentación. ¿Qué estrategias podemos usar en nuestro día a día para resistir la presión de la cultura de la dieta?

R.- Para resistir la presión de la cultura de la dieta, es fundamental desarrollar una actitud crítica ante los mensajes publicitarios que promueven la delgadez como sinónimo de salud y felicidad. Es importante ser conscientes de que el canon de belleza ha cambiado a lo largo de la historia y varía en las diferentes culturas, por lo que se trata de una creencia, no de la realidad.

Además, es crucial ser selectiva con las cuentas que se siguen en las redes sociales y con la información que se consume, evitando la exposición a imágenes que puedan generar preocupación por la delgadez o frustración por el propio peso.

P.- Para alguien que quiera empezar a mejorar su relación con la comida, ¿qué primer paso práctico recomendarías?

R.- Un primer paso práctico que recomendaría es dejar de autoengañarse y observar desde qué lugar se come, se hace ejercicio o se piensa en la comida. Es importante responder con sinceridad a preguntas como: «¿Si la comida no tuviera calorías, ¿qué comería?», «¿Y si el deporte no quemara calorías, ¿qué movimiento elegiría?», y en definitiva, «¿te cuidas o te castigas?»

P.- Si tuvieras que resumir el mensaje central de tu libro en una frase para alguien que aún no lo ha leído, ¿cuál sería?

R.- Si tuviera que resumir el mensaje central de mi libro en una frase para alguien que aún no lo ha leído, diría que la conducta a la hora de comer puede ser un camino para el autodescubrimiento y el crecimiento personal.

P- ¿Qué concepto de los que destacas en tu libro consideras más importante para transformar la relación con la comida?

R.- En el libro, destaco la importancia de la autoindagación para lograr una buena relación con la comida que se puede vivir en paz con la comida , solo tienes que estar dispuesto a pagar el precio por el cambio.